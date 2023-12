Carrera Cup Italia | Novità classifica Rookie nel 2024!

Dall’ultimo meeting di Porsche Italia con i team manager delle squadre impegnate in Carrera Cup Italia arriva un’interessante novità per la stagione 2024 del monomarca tricolore. Al fianco dell’assoluta e delle graduatorie di Michelin Cup e Team, per la prossima stagione è stata istituita una classifica Rookie riservata ai piloti all’esordio nella serie delle 911 GT3 Cup e che non abbiano superato i 29 anni di età.

Per far sì che tale classifica abbia un senso compiuto e ampio respiro all’interno del campionato e che non vada semplicemente a “ricalcarsi” sui giovani selezionati per lo Scholarship Programme di Porsche (progetto di coaching a sé stante e ovviamente puntato su crescita e scoperta di talenti under 24 anche in ottica pluriennale), lo staff della Carrera Cup Italia ha pensato ad alcuni requisiti e accorgimenti ben precisi, anche nel segno dell’equilibrio fra i possibili pretendenti.

La classifica Rookie è così riservata ai conduttori che partecipano alla loro prima intera stagione nel monomarca tricolore così come a coloro che finora non abbiano preso parte a più di tre weekend, in totale, fra Carrera Cup Italia e Porsche Supercup.

Oppure, qualora avessero partecipato a stagioni intere, che non siano risultati fra i primi 10 nelle rispettive classifiche assolute finali di una qualsiasi Carrera Cup nel mondo (così da escludere piloti che magari hanno già primeggiato all’estero e che già godrebbero di un’importante esperienza).

Il limite massimo dei 29 anni, poi, è in linea sia per comprendere i rookie più giovani sia i piloti un po’ più grandi impegnati nella prima stagione senza però andare “in conflitto” con quelli impegnati in Michelin Cup (riservata agli over 30).

Come per le altre classifiche, anche per gli esordienti la graduatoria finale sarà stilata sommando i punteggi dei migliori 11 risultati ottenuti (sulle 12 gare a disposizione nei 6 doppi weekend in calendario). Infine, è previsto un montepremi, che in palio prevede incentivi per la stagione successiva ai primi 3 classificati.