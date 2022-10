Carrera Cup Italia | Mugello: Quaresmini è il re sull’asse Brescia-Bergamo

“Sono veramente contento. Ho dato tutto quest’anno per portare a casa questo risultato. Lo volevo, era dal 2018 che lo inseguivo. Oggi finalmente posso dirlo, sono tornato campione della Carrera Cup Italia!”

Quasi lo grida Gianmarco Quaresmini dopo la corona consegnatagli da Porsche Italia al termine di gara 1 dell’ultimo round del monomarca tricolore. Con la 911 GT3 Cup del team Ombra il driver bresciano ha di fatto dominato la stagione, fra costanza e competitività.

E anche con accortezza nei momenti topici e nei duelli in pista, oltre che, quella serve sempre, con un po’ di fortuna. Non guasta mai, ma l'ora bi-campione rivendica con merito e lucidità quanto conquistato in pista, senza dimenticare le "basi" sulle quali l'ha potuto costruire: "Grazie in primis a chi mi supporta, al Centro Porsche Brescia e a tutto lo staff di Ombra Racing, che ha fatto un lavoro eccezionale, tutti i ragazzi non hanno mai mollato. Ho avuto una macchina sempre al top. E andiamo!”.

Dopo un inizio un po’ sfortunato nella qualifica di Imola non hai lasciato nulla al caso...

“E’ stata una stagione quasi perfetta, perfetta con la vittoria del titolo. Sono stato sempre competitivo, in ogni gara. Ho fatto il mio record di podi di fila, sei di fila. Ottimi punti portati a casa con costanza e questo ha premiato: il titolo è arrivato con un gap importante sul secondo e con una gara di anticipo, quella di oggi, dove possiamo correre sereni e attaccare.”

Che differenza c’è fra i tuoi titoli, 2018 e 2022?

“Molta. Ho vinto il primo titolo quando obiettivamente non ero io il favorito. Andavo forte, ma i favoriti erano più avanti come velocità, quella volta sia Rovera sia Mosca, ma non hanno avuto fortuna. Io sono stato costante e l’ho vinto all’ultima gara. E’ stato un anno in cui mmi è andato tutto bene. Secondo me l’anno che ne avevo veramente tanto di più è stato il 2020, ma per sfortune varie il titolo non è arrivato. Così come sono pesati molto i due ritiri a Franciacorta la scorsa stagione. Questo è il titolo più bello. L’ho vinto di forza e stando sempre davanti. Quando ne avevo vincevo, quando non potevo giocarmi il successo portavo punti e podi.”

Quanto è importante e difficile vincere un campionato così competitivo?

“E’ davvero un campionato ad alto livello, uno dei più prestigiosi come grado di difficoltà e forza dei piloti, anche perché le macchine sono esattamente uguali quindi la differenza la fa chi guida. Questo è un aspetto molto gratificante quando riesci a primeggiare in questa categoria. Vincere il titolo qui è molto difficile, sono tutti agguerriti, è fondamentale non fare ‘zeri’, qui pensano veramente tanto.”

Obiettivo Supercup per il prossimo anno?

“Puntiamo a riprovarci l’anno prossimo vista la fase finale di quest’anno, con i bei risultati delle ultime gare. L’obiettivo è cercare di essere al via anche nel 2023 e cercare di essere sempre fra i primi 5 o 6. E’ quello che sogno ora. Con il team, dopo quest’anno di esperienza, sono fiducioso che possiamo farcela. E poi vediamo se ripetere anche la Carrera Cup Italia.”

Hai già in programma qualche impegno o test in pista?

“Ancora no. Adesso voglio godermi questa vittoria che ho davvero cercato e per la quale ho fatto di tutto.”

Manca però un tassello: cioè la vittoria anche fra i Team, dove Ombra è avanti...

“Oggi l’obiettivo è quello di portare a Bergamo, la sede del team, questo titolo italiano per la squadra. Coltello fra i denti, punto a vincere la gara.”

Quindi Bergamo e Brescia possono andare d’accordo?

“In ambito calcistico no, ma nelle corse automobilistiche cavoli se vanno d’accordo!”

Le classifiche in vista di gara 2

Assoluta: 1. Quaresmini 216 punti; 2. Masters 166; 3. Amati 151; 4. Bertonelli 148; 5. Cerqui 147; 6. Laurini 143; 7. Levorato 120; 8. Caglioni 103; 9. Malucelli 99; 10. Strignano 94.

Michelin Cup: 1. Cassarà 126; 2. De Giacomi 104; 3. De Amicis 99; 4. Fenici e Gnemmi 58.

Silver Cup: 1. Scannicchio 91; 2. Venerosi 73; 3. Peroni 53; 4. Donzelli 40; 5. Rovida 37.

Team: 1. Ombra Racing 314; 2. Ghinzani Arco Motorsport 295; 3. Dinamic Motorsport 193; 4. AB Racing 168; 5. BeDriver 148.