Carrera Cup Italia | Mugello: è Masters il poleman di gara 1

E' stata thriller ben oltre le attese l'ultima qualifica della Porsche Carrera Cup 2022 al Mugello. Keagan Masters, con l'ottimo crono di 1'49"707 arpionato a 3 minuti dalla fine, ha fatto segnare la sua prima pole position nel monomarca tricolore.

Un risultato che dà continuità piena al 22enne portacolori sudafricano di AB Racing, che all'annata d'esordio aveva già colto la vittoria in gara 2 a Monza giusto due settimane fa. Ora avrà la grande opportunità di scattare davanti a tutti in gara 1 domani (sabato) alle 17.10, affiancato in prima fila da Matteo Malucelli, autore del secondo tempo nella decisiva PQ2 a soli 81 millesimi da Masters.

Il colpo di scena maestro del turno odierno è quello che ha visto incrociarsi in un istante le rincorse ai titoli piloti, team e Silver Cup quando a metà PQ1 alla curva Borgo San Lorenzo le 911 GT3 Cup di Giorgio Amati e Davide Scannicchio sono venute a contatto, finendo entrambe ritirate nella ghiaia all'esterno.

Da valutare bene l'entità delle riparazioni necessarie in ottica gara 1, per la quale la presenza di Amati, che sembra aver subìto i danni nella zona posteriore sinistra, potrebbe essere in dubbio.

L'alfiere di Ghinzani Arco Motorsport, in lotta per il campionato con Gianmarco Quaresmini e il team per quello a squadre con Ombra Racing, aveva già fatto segnare un crono che gli avrebbe poi consentito di superare il taglio della PQ1, ma ovviamente non ha poi potuto prendere parte alla decisiva PQ1 e dunque dovrà schierarsi soltanto in 15esima posizione.

Rammarico, seppure di un tenore ben più lieve, anche per Benny Strignano. Il giovane talento di Villorba Corse aveva fatto segnare il miglior riscontro in PQ1 in 1'49"764 (che resterà il secondo tempo assoluto di giornata), ma in PQ2 non è riuscito a insidiare la prima fila e si è dovuto accontentare dell'11esimo tempo a 6 decimi da Masters.

Dietro alla rivelazione della stagione e a Malucelli, sullo schieramento di gara 1 si posizioneranno in seconda fila Diego Bertonelli, autore del terzo tempo con BeDriver a un solo decimo dal poleman, e Gianmarco Quaresmini, quarto e come in luglio non riuscito ad abbattere (seppure di pochissimo) il muro dell'1 e 50. Per il capoclassifica un risultato ugualmente positivo in vista di un titolo sempre più possibile visti i guai occorsi ad Amati.

La terza fila arride a un pimpante Giammarco Levorato, quinto con Tsunami RT a 4 decimi, e al campione in carica Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport), che a sua volta precede Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport), anche lui staccato di mezzo secondo.

Completano la top-10, tutti a 6 decimi, Lodovico Laurini, ottavo con la prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport, Risto Vukov, autore di una bel nono tempo al rientro, e Jorge Lorenzo. Per il pluricampione MotoGP ora ufficiale del Team Q8 Hi Perform è arrivata al Mugello l'ennesima risposta positiva di questa seconda parte di stagione.

Un ulteriore step in avanti che gli ha consentito di ottenere la miglior prestazione della stagione in qualifica (decimo) e soprattutto di contenere a soli 679 millesimi il distacco dalla pole position su un circuito complesso come quello del Mugello, sul quale in luglio si era qualificato 20esimo a quasi due secondi dal best lap di Malucelli.

In Michelin Cup, con nessuno dei protagonisti entrato nella PQ2, Paolo Gnemmi festeggia la prima pole position personale nella categoria. Con il crono di 1'51"296, P16 assoluta, l'alfiere Ebimotors ha preceduto il compagno di squadra Alberto De Amicis di 3 decimi e di quasi 4 il capoclassifica Marco Cassarà.

Il campione in carica di Raptor Engineering ha terminato davanti al rivale per il titolo Alex De Giacomi Tsunami RT) e Francesco Fenici, che completa la top-5 con AB Racing.

In Silver Cup, ottima pole position di Max Montagnese alla terza presenza con Raptor Engineering. Il campione in carica calabrese ha preceduto il capoclassifica Scannicchio (ZRS Motorsport), che ha mantenuto il secondo posto anche dopo il contatto con Amati. Terzo è quindi il padrone di casa Paolo Venerosi (Ebimotors).

Dopo le inusuali qualifiche al pomeriggio di venerdì, tutta l'attenzione si sposta ora sui duelli di gara 1, che domani (sabato) dalle 17.10 potrebbe già essere decisiva per uno o più titoli. Prevista la diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e il live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Keagan Masters AB Racing 1’49”707 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"081 03. Diego Bertonelli BeDriver +0"127 04. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"384 05. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"415 06. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"530 07. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"582 08. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"628 09. Risto Vukov GDL Racing +0"645 10. Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform +0"679 11. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"687 12. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"869 13. Pietro Delli Guanti Dinamic Motorsport +1"002 14. Aldo Festante Raptor Engineering +1"920 15. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport No time (1’50”937 in PQ1) 16. Paolo Gnemmi Ebimotors 1’51”296 in PQ1 17. Simone Riccitelli Ebimotors 1’51”383 18. Alberto De Amicis Ebimotors 1’51”596 19. Marco Cassarà Raptor Engineering 1’51”673 20. Leonardo Caglioni Ombra Racing 1’51”737 21. Alex De Giacomi Tsunami RT 1’52”318 22. Francesco Maria Fenici AB Racing 1’52”572 23. Piero Randazzo Ombra Racing 1’52”670 24. Johannes Zelger Tsunami RT 1’54”125 25. Marco Galassi Team Malucelli 1’54”266 26. Max Montagnese Raptor Engineering 1’55”217 27. Davide Scannicchio ZRS Motorsport 1’55”649 28. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 1’55”668 29. Luigi Peroni Ebimotors 1’55”719 30. Carlo Scarpellini Racevent 1’59”696 31. Marco Parisini Team Malucelli 2’04”050