Carrera Cup Italia, Mugello: Moretti va in pole all'ultimo secondo!

Qualifica da incorniciare per Marzio Moretti al Mugello Circuit. A soli 18 anni il mantovano di Bonaldi Motorsport è il polemandi di giornata nella Porsche Carrera Cup Italia. Proprio sul circuito che più avrebbe dovuto subire (rispetto agli altri non ha partecipato al round di inizio stagione tenutosi proprio sulla pista toscana) e in condizioni insidiose con gomme slick sull'umido che ancora persisteva in PQ2, anche se ormai il tracciato era quasi del tutto asciutto.

E dopo la pole di Festante a Vallelunga arriva anche il secondo hurrà consecutivo per lo Scholarship Programme di Porsche Italia, con Moretti che si è guadagnato la partenza al palo in gara 1 con il tempo di 1'56"743 all'ultimo secondo utile delle prove ufficiali, che, manco a dirlo, sono state continuamente in bilico in tutte le categorie.

Alle spalle di Moretti, a un solo decimo di distacco, importante prima fila per David Fumanelli. Il pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform è riuscito nel primo obiettivo di giornata, ovvero mettersi dietro i due battistrada della classifica assoluta. Il leader Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) si è infatti qualificato solo settimo, mancando la zampata all'ultimo tentativo (sul crono del quale la squadra sta in effetti avanzando dei dubbi) dopo aver migliorato in progressione a ogni giro, mentre Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) scatterà in quarta posizione dalla seconda fila.

Il campione in carica si troverà davanti anche Alberto Cerqui. Il bresciano di AB Racing ha trovato un buon ritmo con le slick dopo aver un po' faticato con le rain nella PQ1 e prenderà il via di gara 1 da una positiva terza casella dello schieramento. Con Iaquinta quarto, la top-5 è stata completata da Aldo Festante con la prima 911 GT3 Cup di Ombra Racing, mentre Stefano Monaco completa a sua volta la terza fila.

Alle spalle di Quaresmini, invece, grazie all'ottavo tempo Lodovico Laurini (DInamic Motorsport) scatterà davanti a Emil Skaras (Ombra Racing) e al compagno di squadra Nicola Baldan, tornato a qualificarsi in PQ2.

Per tutta la PQ1, all'inizio molto umida, poi via via in miglioramento ma comunque con quasi tutti soltanto su pneumatici rain, in tanti si sono alternati all'interno delle posizioni da top-10 cercando di scavalcare il "taglio" ed entrare in PQ2. Non gli è riuscito per poco ai rookie Benny Strignano (11° con AB Racing) e Leonardo Caglioni (12° con Ombra Racing), mentre Giacomo Barri ha concluso 13esimo la sua prima qualifica nel monomarca tricolore e con Raptor Engineering.

E' stata appassionante la battaglia anche per la pole postion della Michelin, dove Luca Pastorelli beffa tutti all'ultimo secondo della PQ1 e piazza la 911 GT3 Cup di Krypton Motorsport davanti a Piero Randazzo, che per AB Racing a sua volta batte di 2 decimi il capoclassifica Bashar Mardini (Tsunami RT) per la seconda posizione di categoria.

I tre sono seguiti da un competitivo Stefano Bianconi con la 991 GT3 Cup gen.I di Ghinzani Arco Motorsport, anche se il poleman di Silver Cup ha concluso le sue prove insabbiandosi alla San Donato a pochi minuti dal termine.

Oggi pomeriggio alle 16.20 la gara 1 del penultimo round promette una grande sfida agonistica e tecnica in una fase in cui ormai ogni punticino vale oro, senza dimenticare che tuttora al Mugello c'è l'incognita del meteo. Diretta tv satellitare su Sky Sport Arena e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle qualifiche