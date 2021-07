Carrera Cup Italia, Mugello: per Cerqui "la gara più bella"!

Esplode di gioia Alberto Cerqui dopo il trionfo in volata con sorpasso all'ultima curva su Gianmarco Quaresmini oggi pomeriggio. Il pilota ufficiale di Q8 Hi Perform, la cui 911 GT3 Cup è tecnicamente seguita da Ghinzani Arco Motorsport, ha vinto gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia dopo aver invece perso la battaglia per la pole in mattinata.

Per una sbavatura che gli era costata un paio di decimi, ora pienamente ricompensata da questo successo fondamentale in ottica campionato, dove Cerqui torna ad allungare proprio sul concittadino e alfiere di Tsunami RT, che in gara gli aveva chiuso ogni pertugio.

Quel pertugio il vicecampione 2013 del monomarca tricolore lo ha trovato proprio all'ultima volta uno contro l'altro alla Bucine. Una vittoria vinta sì in quell'istante con seguente volata, ma costruita con tanta pazienza e soprattutto grande correttezza, senza mai andare oltre il consentito nonostante i ripetuti attacchi e chiusure. E sempre guardandosi bene anche da un Ale Giardelli, terzo in scia ai due bresciani, sempre più presente sul podio.

“A un certo punto non ci credevo più - ha detto Cerqui dopo il traguardo -; sapevo di avere qualcosina in più, ma Gianmarco ha sempre protetto la traiettoria, nonostante abbia provato più volte. Poi lui è andato un filo largo all'ultima curva. C'era lo spazio per la mia macchina e mi sono infilato. E' stata una delle gare più belle della mia vita! Quest'anno sto dando il mille per cento, siamo partiti con il piede giusto e questa è già la seconda vittoria in campionato. Sono felicissimo anche per la squadra, con Q8 Hi Perform e Ghinznai Arco abbiamo raggiunto immediatamente il feeling giusto."