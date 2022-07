Carrera Cup Italia | Mugello: penalizzato Cerqui, Laurini in pole per gara 2

Post-gara 1 con penalità nel sabato del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. La più importante sotto il profilo del campionato è quella inflitta ad Alberto Cerqui per jump start. Il campione in carica perde così la quinta posizione guadagnata sul traguardo della corsa vinta dal nuovo capoclassifica Gianmarco Quaresmini e di conseguenza anche punti preziosi nella rincorsa al titolo proprio sul rivale-amico bresciano.

Un colpo di scena che fa retrocedere Cerqui al 23esimo posto nella classifica definitiva di gara 1 e che ha promosso Benny Strignano quinto e Lodovico Laurini sesto, permettendo a quest'ultimo di guadagnare la pole position sulla griglia invertita della gara 2 di domani (domenica) alle 12.30. Il pilota di Dinamic Motorsport sarà affiancato in prima fila proprio da Strignano. Alle loro spalle, Caglioni, Bertonelli, Malucelli e ovviamente il vincitore di oggi Quaresmini.

In un lungo dopogara, sono quindi fioccate diverse altre penalità. Indolore quella di 5 secondi rimediata da Cassarà (per contatto con Randazzo), che mantiene il secondo posto di categoria dietro a De Amicis e davanti a Pastorelli. Fra i Pro jump start anche per il rookie lituano Siksnelis, che perde il punto del 15esimo posto a favore di Fontana. Tornando alla Michelin Cup 10 secondi a Randazzo per il contatto finale causato su Fenici.

Rivoluzionata, invece, la classifica della Silver Cup. Penalizzati entrambi i primi due al traguardo. Scannicchio, che dunque da primo è retrocesso terzo, di 10 secondi per un contatto con Donzelli. Rovida, da secondo a quarto, anche lui di 10 secondi per il contatto con Venerosi che ha costretto all'ingresso in pista la safety car. Vince così la sua prima gara in Silver Cup Luigi Peroni, con Ebimotors che dunque fa festa anche con lui, oltre che con De Amicis, mentre secondo è Donzelli per Raptor Engineering.