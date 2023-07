Carrera Cup Italia | Mugello: ora Malucelli e Cerqui puntano al blitz

Come da tradizione nella Porsche Carrera Cup Italia, capace però di sorprendere in continuazione per equilibrio e agonismo, il pallino che sembrava saldamente nelle mani dell'attuale capoclassifica Gianmarco Quaresmini è passato nel giro di pochi minuti, esattamente 40, il tempo di consumare al Mugerllo le qualifiche del sabato mattina, ai suoi inseguitori nella rincorsa al titolo.

Rincorsa che appunto ora si accende in pieno. Si era capito fin dalle libere, nonostante l'ottimismo dichiarato ieri sera, che il leader bresciano avrebbe faticato a tenere il ritmo degli altri in qualifica. Il pilota di Dinamic Motorsport non sta trovando il giusto feeling con la vettura e in gara 1 oggi scatterà solo dall'ottava fila, mentre domani in gara 2 andrà pure peggio: 18esima posizione e nona fila.

Per lui si profilano due complicate rimonte e allora soprattutto un quartetto apparso particolarmente in forma cercherà di approfittarne al meglio per risalire in classifica. L'occasione è ghiotta per Diego Bertonelli, che in gara 1 scatta quinto e a Quaresmini deve recuperare solo 13 punti. Riccardo Agostini si è invece preso la terza posizione e con il leader ha un debito di 22 punti.

Due punticini li hanno invece già recuperati i poleman del weekend, Matteo Malucelli e Alberto Cerqui. ora in classifica Malucelli ha agganciato proprio Agostini e dopo la seconda pole consecutiva della stagione non poteva che presentarsi con il sorriso ai giornalisti: "La qualifica è un buon punto di partenza ed andata bene anche se è stata un po' travagliata con il traffico, più che a Vallelunga. Peccato per il secondo giro valido per gara 2 perché proprio alla fine ho trovato un altro pilota che stava facendo il suo giro, in ogni caso va bene così, siamo comunque in prima fila anche domani. Quello che conta però sono le gare. Per il campionato sia per me sia per Cerqui è un'occasione".

La circostanza è rimarcata anche dal driver bresciano, infatti, ora a meno 27 da Quaresmini e in prima fila oggi e in pole domani grazie a due giri in fotocopia: "Sono contento per il primo stint della qualifica. Ho trovato il ritmo fin dal primo giro. Poi sono uscito con il secondo set di Michelin nuove ma è intervenuta la bandiera rossa che ha fregato un po' tutti, me in particolare perché mi ero già lanciato. Poi dopo non sono riuscito a essere uno dei primi al semaforo e avevo traffico davanti. Ho rifatto lo stesso tempo in pratica, anche se il mio ideal time era 2-3 decimi più veloce. Andare a battere Matteo non so se sarebbe stato possibile però qualcosa meglio si poteva fare. Sono felice, torno in pole position sul mio circuito preferito, ora vediamo di concretizzare in gara, sono ottimista e soprattutto io dopo lo 'zero' di Vallelunga devo recuperare".