Carrera Cup Italia | Mugello: ora Bertonelli si candida per il podio

Dopo una stagione che l'ha visto iniziare da leader e poi incappare in qualche imprevisto e qualche sbavatura, Diego Bertonelli è approdato al Mugello per l'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia senza possibilità di puntare al titolo, nonostante il ritorno sul podio dello scorso round a Monza.

Nelle stagioni in cui è stato protagonista del monomarca tricolore non gli era mai successo e fino all'ultimo ci aveva sempre provato, sfiorando la corona in due occasioni (2018 e 2019). Ciò però non significa che l'alfiere BeDriver, che fra l'altro al Mugello gioca in casa, sia arrivato scarico all'appuntamento decisivo.

Piuttosto il pilota toscano è decisissimo a prendersi la scena ritagliandosi un ruolo da prim'attore nel weekend che deciderà tutti i titoli in palio e quindi per forza di cosa presenterà già di per sé degli "eroi" da copertina.

Per riuscirci, come primo passo nell'inusuale giovedì di prove libere Bertonelli si è messo a dettare il ritmo in 1'50"831 davanti a Cerqui, Quaresmini, Vukov (con Michelin nuove) e Malucelli, anche se la sensazione è che servirà ben altro per puntare alla pole position, in termini cronometrici.

Lui stesso lo chiarisce, così come chiarisce che punta dritto al podio finale di campionato, per il quale deve recuperare punti su Laurini (terzo al momento) ed è in lotta almeno anche con Masters e Cerqui, mentre Amati (secondo) è un po' lontano e il leader Quaresmini irraggiungibile.

"Per le libere avevamo due set buoni di pneumatici da Monza - ha spiegato Bertonelli dopo il turno odierno -. Il primo con cui ho fatto il miglior tempo era discreto, il secondo era ancora più buono ma ha avuto dei problemi ancora da verificare. Quando andavo a frenare la macchina non rimaneva dritta e non abbiamo potuto sfruttare al meglio proprio quel treno di gomme che poteva darci un decimino".

In ogni caso, per pilota e team "è stato un ottimo inizio di weekend, sono fiducioso perché la macchina va bene". Quanto bene, soprattutto rispetto alla concorrenza, si scoprirà domani in qualifica, per la quale incuriosisce il limite che potrebbero raggiungere le nuove 911 GT3 Cup, per concept molto "adattabili" a una pista come quella del Mugello.

Non è mai facile fare previsioni, ma il biondo di Forte dei Marmi la pensa in modo netto, ance se il crono ideale che azzarda è davvero ambizioso: "Il tempo da fare per andare in pole position è sotto al 49 e mezzo. Oggi l'asfalto non era ottimale, ma domani la pista si gomma e se non farà troppo caldo per il periodo credo che servirà un 49 basso...".