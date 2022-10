Carrera Cup Italia | Mugello match point: l'occasione di Quaresmini

Se a metà stagione, quando ha ospitato il terzo round, il Mugello Circuit è stato il “check point” del campionato, da oggi a domenica, come ultimo, decisivo atto della Porsche Carrera Cup Italia 2022, l’autodromo toscano ne diventa il... match point.

Ogni finale decide il titolo, ma quest’anno il monomarca tricolore, e proprio da quel primo strappo in classifica effettuato al giro di boa di luglio con una vittoria e un terzo posto, ha visto Gianmarco Quaresmini rinsaldare la propria leadership a ogni appuntamento.

Fino a prendere il largo a Monza due domeniche fa e ora presentarsi a ritirare “al banco” un secondo titolo che dopo quello del 2018 al momento sarebbe meritato (2 vittorie, una pole, 7 podi totali in 10 gare, con una striscia anche di 6 consecutivi) e che per l’alfiere di Ombra Racing – Centro Porsche Brescia potrebbe arrivare già sabato al termine di gara 1, visti i 47 punti di vantaggio sulla concorrenza.

Lo scontrino per la finale, però, lo ha fatto anche Giorgio Amati, impegnato in una sfida bifronte. E’ il 23enne riminese di Ghinzani Arco Motorsort - Centri Porsche Milano l’unico che può ancora scavalcare il capoclassifica bresciano.

E tra i giovani che si giocheranno la vittoria nello Scholarship Programme è finora stato il migliore almeno sotto l’ottica del punteggio, impreziosita dalla pole e dalla vittoria in gara 2 in casa a Misano e dal secondo posto di gara 1 a Vallelunga, oltre che da ben 7 top-5.

Il precedente stagionale non gli è favorevole, però: proprio al Mugello, Amati incappò nel peggiore weekend della stagione, perfettamente speculare a quanto accaduto a Quaresmini, che invece “all’andata” ha messo a segno il suo colpo migliore.

Vedremo se le cose potranno ribaltarsi, se eventualmente il meteo ci metterà lo zampino (al momento pioggia non prevista) e magari qualcosa si potrà iniziare a capire proprio dalle prove libere di oggi pomeriggio.

Il lungo e atteso weekend sui saliscendi del selettivo circuito toscano assegnerà comunque tutti i titoli in palio e quindi i motivi sportivi coinvolgono tanti protagonisti di una stagione che, a dispetto di molte situazioni di classifica, ha di fatto vissuto sul filo dell’equilibrio nelle gare disputate.

In tutto sono 31 le 911 GT3 Cup attese al Mugello e fra queste, oltre a diversi protagonisti desiderosi di concludere la stagione ai vertici e alcuni rientri di rilievo, sarà in gara anche la numero 8 del Team Q8 Hi Perform affidata al pilota ufficiale Jorge Lorenzo, il pluricampione MotoGP in costante progressione nella sua prima annata sulle quattro ruote e reduce dal competitivo weekend di Monza (nonostante la botta di gara 2 all’Ascari).

Le due gare da 28 minuti + 1 giro si disputano sabato alle 17.10 con diretta tv su Sky Sport Arena e domenica alle 15.55 sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe sono disponibili anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Team e giovani: che spareggio!

Coinvolgendo i rispettivi compagni di squadra, la sfida di vertice fra Quaresmini e Amati si riverbera in quella che vede le rispettive compagini in competizione per il titolo Team: Ombra Racing potrà contare anche sull’apporto di Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova), il bergamasco classe 2003 primo in gara 2 proprio al Mugello in luglio, e arriva al gran finale con un leggero vantaggio (10 punti) su Ghinzani Arco Motorsport, che a sua volta affianca ad Amati il campione in carica Alberto Cerqui (Centri Porsche Milano), a caccia del primo centro stagionale dopo anche la sfortunata prova di Monza.

Amati e Caglioni sono anche due dei giovani “under” selezionati per lo Scholarship Programme, il progetto di coaching di Porsche Italia che al Mugello vivrà anch’esso il momento più vibrante. Le emozioni del weekend culmineranno domenica dopo gara 2 quando si terrà la nomination per l’International Shoot Out, la sfida finale con i più giovani protagonisti provenienti dalle varie Carrera Cup del mondo che mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior Porsche.

Per l’Italia saranno proclamati un vincitore e una wild card. Oltre ai citati, hanno l'ultima opportunità di convincere i coach di Porsche Italia il 22enne sudafricano Keagan Masters (AB Racing – Centri Porsche Roma), quarto e in crescita in campionato e reduce dal primo successo personale ottenuto a Monza, il 19enne padovano Giammarco Levorato (Tsunami RT – Centro Porsche Parma), a sua volta vincitore in gara 2 a Vallelunga, Benedetto Strignano (Villorba Corse – Centro Porsche Treviso), 24enne driver di Barletta due volte secondo nelle ultime tappe e pure lui in forte ascesa, e il 22enne campano Aldo Festante, in forze a Raptor Engineering – Centro Porsche Catania e già vincitore della Scholarship nel 2020.

Outsider o mine vaganti?

Senza particolari obiettivi di titoli o nomination, e dunque autentici outsider (e qualcuno anche possibile mina vagante?) dell’ultima contesa, al via sono attesi ulteriori 8 piloti Pro, fra i quali si segnala il poleman del Mugello in luglio Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Modena), al rientro dopo l’assenza a Monza.

Al gruppo dei giovani, invece, si sono aggiunti già in Brianza il fabrianese classe 2002 Simone Riccitelli (Ebimotors – Centro Porsche Varese) e il 18enne di Vico del Gargano Pietro Delli Guanti (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona). Entrambi ritornano sulla 911 GT3 Cup alla ricerca di conferme dopo le top-10 dell’esordio. In squadra Delli Guanti ritroverà Lodovico Laurini (Centro Porsche Latina).

Il pilota parmense, che frequentò lo Scholarship Programme alcune stagioni fa, è reduce dalla prima vittoria stagionale e dal terzo posto colti a Monza, due exploit che a sorpresa lo hanno fatto balzare al terzo posto in classifica dietro a Quaresmini e Amati. La scommessa è riuscire a mantenerlo fino alla fine.

Con lui rinnovano ambizioni di vertice il già citato Cerqui, Diego Bertonelli, alfiere di BeDriver – Centro Porsche Piacenza tornato sul podio a Monza, e il già campione 2013 Enrico Fulgenzi (EF Racing). Come Malucelli, al rientro dopo uno stop è pure il coriaceo macedone Risto Vukov con GDL Racing – Centro Porsche Bari, che completa lo schieramento dei Pro insieme ad Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo).

Occhio a Michelin-Cassarà!

Il Mugello è decisivo per il titolo anche in Michelin Cup. Grazie a tre vittorie consecutive, il campione in carica Marco Cassarà (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania) ha preso il largo in classifica e ora, con 30 punti in palio, per la conferma può contare su 24 lunghezze di vantaggio rispetto ad Alex De Giacomi.

L’alfiere bresciano di Tsunami RT, che schiera pure Johannes Zelger, alla luce dei podi di Monza è risalito secondo scavalcando Alberto De Amicis, l’alfiere Ebimotors in cerca di rivincite dopo alcuni appuntamenti davvero poco fortunati.

In squadra il pilota di Guidonia sarà affiancato da Paolo Gnemmi, mentre in lizza per il podio si candidano anche Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma) e Piergiacomo Randazzo (Ombra Racing – Centro Porsche Torino).

Nel ruolo di outsider tornano quindi il sammarinese Marco Galassi (Team Malucelli – Centro Porsche Mantova) e Carlo Scarpellini sulla 911 GT3 Cup di Racevent. Comunque andrà a finire, per Cassarà o De Giacomi sarà il terzo titolo personale.

Da vice a campione?

Situazione similare alla Michelin Cup è quella della Silver Cup, categoria che schiera le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II). Reduce da quattro successi di fila, il vicecampione 2021 e attuale leader Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) vanta 20 punti di vantaggio (con 22 in palio) sull’esperto pilota toscano Paolo Venerosi Pesciolini, all’appuntamento casalingo con Ebimotors – Centro Porsche Firenze.

Per la vittoria in gara si ripresenta il rientrante campione in carica Max Montagnese (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania), mentre gli outsider saranno Luigi Peroni (Ebimotors), già vincente in stagione proprio al Mugello, e Marco Parisini (Team Malucelli).

Programma completo.

Il sesto e ultimo round della Carrera Cup Italia accende il primo semaforo verde oggi dalle 15.10 alle 16.30 per la sessione di prove libere. Domani pomeriggio seguono le qualifiche: previsti due turni dalle 15.30 alle 16.05 (PQ1) e poi per i migliori 15 dalle 16.15 alle 16.30, quando la PQ2 deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1.

Proprio gara 1 prende il via sabato alle 17.10 (diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky). Con la griglia invertita dei primi 6 classificati, la finale gara 2 si disputa domenica con partenza alle 15.55 e diretta tv sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. La stagione 2022 si concluderà alle 17.30 con la proclamazione del vincitore e della wild card dello Scholarship Programme.

Classifiche.

Assoluta: 1. Quaresmini 198 punti; 2. Amati 151; 3. Laurini 135; 4. Masters 132 e Cerqui 132; 6. Bertonelli 124; 7. Levorato 100; 8. Caglioni 98; 9. Strignano 93; 10. Fulgenzi 84.

Michelin Cup: 1. Cassarà 116; 2. De Giacomi 92; 3. De Amicis 84; 4. Fenici 53; 5. Gnemmi 50.

Silver Cup: 1. Scannicchio 85; 2. Venerosi 65; 3. Peroni 49; 4. Donzelli 40; 5. Rovida 37.

Team: 1. Ombra Racing 290; 2. Ghinzani Arco Motorsport 280; 3. Dinamic Motorsport 182; 4. AB Racing 138; 5. BeDriver 124.

Gli iscritti per il Mugello.

N. Pilota Team 1 Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 3 Keagan Masters AB Racing 7 Pietro Delli Guanti Dinamic Motorsport 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 15 Aldo Festante Raptor Engineering 16 Matteo Malucelli Team Malucelli 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 25 Simone Riccitelli Ebimotors 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Ombra Racing 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 77 Carlo Scarpellini Racevent 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 86 Max Montagnese Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo Ombra Racing