Carrera Cup Italia | Mugello: Masters of... reality!

Seconda metà di stagione pressoché perfetta per Keagan Masters nella Porsche Carrera Cup Italia, che ricordando un vecchio album dei Black Sabbath (“Master of Reality”) è diventato una realtà bella, concreta e forte del monomarca tricolore.

La giovane scoperta di AB Racing aveva già ben impressionato nelle prime apparizioni, in cui da misconosciuto giovane sudafricano era già diventato “uno da tenere d’occhio”.

Poi il 22enne pilota di Johannesburg ha colto il primo podio in gara 2 a Vallelunga, ha vinto gara 2 a Monza senza fare una piega sul bagnato e ora nell’ultimo round in corso al Mugello in gara 1 ha servito un grand chelem che cambia completamente gli equilibri in campionato.

Pole, giro più veloce, in testa dall’inizio alla fine, vittoria (che ha dedicato soprattutto alla famiglia e agli amici rimasti in Sud Africa): 34 punti che lo catapultano in seconda posizione dietro al titolato Gianmarco Quaresmini con la possibilità (niente affatto remota) di esserne il vicecampione al termine di gara 2 di oggi pomeriggio, in programma alle 15.55 con diretta tv su Sky Sport Arena, in chiaro su Cielo e via web sempre in HD su www.carreracupitalia.it.

Non solo: ora Masters avanza una forte candidatura per la Scholarship Programme. Che sia la nomination o la wild card, non sarà semplice escludere il suo nome, anche se poi il giudizio sarà globale, fuori e dentro la pista, e dovrà per forza di cose riguardare l’intera stagione.

Lo stesso Masters, che spera di poter correre ancora con una Porsche la prossima stagione, e gli altri ragazzi coinvolti nel programma di coaching lo scopriranno nel pomeriggio quando il tutto sarà annunciato nella hospitality Porsche...