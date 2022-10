Carrera Cup Italia | Mugello: Masters non è più una sorpresa

Keagan Masters non è più una sorpresa della Porsche Carrera Cup Italia 2022. Questo posato ragazzone sudafricano di 22 anni, scoperta di AB Racing che lo ha portato in Italia, dopo la prima vittoria colta in gara 2 a Monza sta facendo faville anche nell'ultimo round del Mugello.

Bene nelle libere, benissimo in qualifica, quando ieri ha ottenuto una pole position davvero interessante nel riscontro assoluto (1'49"707 batte di oltre un decimo anche la pole di Malucelli dello scorso luglio ed è quindi il nuovo limite per le "992") precedendo gente esperta e veloce come lo stesso Matteo Malucelli, Diego Bertonelli e Gianmarco Quaresmini, che si schiereranno immediatamente alle sue spalle.

E' stato anche il migliore fra i giovani che si stanno giocando la nomination dello Scholarship Programme, rafforzando la propria candidatura, aiutato anche dalle poco fortunate sorti momentanee di Giorgio Amati e Leonardo Caglioni. Anche se lui, vista l'importanza della gara 1 di oggi pomeriggio alle 17.10 (diretta Sky Sport Arena e www.carreracupitalia.it), per ora preferisce concentrarsi sulla pista.

E' un rookie, ma a guardare gli ultimi appuntamenti chiamarlo così è quasi azzardato. Premiato da Porsche Italia con Max Busnelli a consegnargli il trofeo riservato al poleman del weekend, Masters ha parlato così della pole position che sull'unica pista in cui è alla seconda presenza l'ha catapultato al comando dello schieramento: "Come ci sono riuscito? Onestamente non ne sono sicuro. Non sembrava una grande qualifica, era intensa. Ho fatto due giri di riscaldamento ma al primo giro lanciato ho commesso un errore".

"Quando mi sono rilanciato, l'ingegnere mi ha detto di non commettere errori concentrandomi su un giro pulito, perché la pista incide molto sulle gomme e hai a disposizione solo due tentativi. Dopodiché puoi scordarti della pole, quindi devi guidare fluido e non commettere errori. Dopo aver segnalato il mio errore al primo passaggio, nel giro seguente ero semplicemente in un altro mondo."

"E' stato fantastico, quando ho tagliato il traguardo non potevo crederci! E' stato ovviamente un buon giro e sono molto felice di essere in un team che prepara così bene la vettura. In questo weekend finora è stata fantastica e mi ha permesso di finalizzare al meglio tutto quanto io debba fare per la squadra. E sembra che io abbia alzato il mio livello."

Quindi quanto è importante per te questa pole?

"E' ancora matematicamente possibile arrivare secondo in campionato e questo sarebbe molto importante, considerando che il primo è irraggiungibile. Devo fare davvero bene questo weekend se voglio provare a ottenere il secondo posto, ma il terzo è sicuramente alla portata. Comunque mai dire mai, io sto spingendo per il secondo posto in classifica generale e per il primo in gara 1."

Quindi come vedi questa gara 1 oggi pomeriggio?

"Sarà una gara difficile, credo di avere uno dei migliori piloti al mio fianco, Malucelli, un pilota veloce ed esperto. Sarà tosta tenerlo dietro di me, spero di partire bene e restare davanti, sarà una bella lotta."

La pole è anche un bel segnale in ottica Scholarship Programme.

“Di sicuro aiuta. Ma non tutto riguarda il campionato in ottica Scholarship. Guardano alla guida in generale, al pilota, a molti fattori. Starà a loro decidere, Io sto solo facendo del mio meglio cercando di non pensare a troppe cose, ho solo bisogno di concentrarmi sulla gara."