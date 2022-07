Carrera Cup Italia | Mugello, Malucelli dopo la pole: "Ora partire bene!"

Dopo la pole position dominante di stamattina, Matteo Malucelli è già concentrato per gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit. C'è da curare la partenza, come più volte sottolinea lo stesso driver romagnolo, perché proprio qualche partenza "al rallentatore" (gara 1 a Imola e gara 2 a Misano) è la causa principale del suo ritardo in classifica.

Leader attuale è Cerqui con 79 punti, mentre l'esperto alfiere del Team Malucelli con i 3 punti conquistati grazie al miglior crono ottenuto in qualifica (1'49"809) è ancora a quota 38. Ecco perché la gara 1 di oggi pomeriggio alle 16.10 (diretta tv Sky Sport Arena e web su www.carreracupitalia.it) può rivelarsi fondamentale per rilanciarlo pienamente nella rincorsa al titolo. Al suo fianco in prima fila avrà Caglioni, mentre Cerqui scatterà dalla terza piazza.

Per Malucelli il "mattoncino" messo stamattina è "una pole position importante, qualche punto guadagnato e adesso ci concentriamo sul cercare di fare la miglior partenza possibile".

La scorsa volta in gara 1 a Misano ti era riuscita...

"Sì, un po' complice un probabile errore di Amati però sì, non era male. Diciamo che vorrei partire, mantenere la posizione e poi penso che il passo per stare lì davanti possiamo averlo."

In effetti da libere e qualifiche sembra ci sia un leggero "stacco"...

"Come gestione della macchina e delle gomme qualche decimo possiamo averlo, come a Misano, però è una gara sprint dove conta tanto la partenza e dove contano tanto i primi giri. Quindi tutto è relativo. In un mondo ideale, se girassi da solo sarei di sicuro il più veloce, ma così è diverso ovviamente."

Con questo caldo che cosa sarà più determinante curare?

"Per quello che mi riguarda la partenza e i primi due giri. Poi penso che se siamo davanti e sgranati la gestione del resto per me almeno sarà più semplice."

In qualifica la strategia nel preparare il giro da pole è sembrata ottima...

"Sono uscito per un primo giro piano, il secondo un po' più veloce tirando da metà in avanti. Poi non avevo avuto finora il bisogno di fare il secondo giro tirato perché mi era bastato il primo, ma sapevo di avere qualcosa anche nel secondo e l'ho dovuto fare perché gli altri erano andati tutti sorprendentemente più forte."

Alla fine abbattere il muro dell'1 e 50, e sei stato l'unico a riuscirci, era il limite che ti aspettavi?

"Non mi aspettavo di fare un 49, perché la scorsa settimana nei test avevamo fatto 51 anche se con pista più scivolosa. Sono quindi sorpreso dalla velocità che abbiamo avuto questo weekend, anche se come riscontro cronometrico per questa auto ci sta."