Carrera Cup Italia | Mugello: La firma di Bertonelli sulle libere

Nel sole più primaverile che autunnale del Mugello, le ultime prove libere della stagione della Porsche Carrera Cup Italia sono scandite dal miglior crono di Diego Bertonelli in 1'50"831, messo secondo in più rispetto al miglior crono del turno omologo disputato in luglio sempre sul circuito toscano.

Inizia dunque un po' in "sordina" il gran finale del monomarca tricolore, che deciderà tutti i titoli in palio. Qualcuno si è anche ben nascosto, in realtà, e la sensazione è che nelle qualifiche di venerdì i riscontri scenderanno di molto.

Anche perché nel finale degli 80 minuti di prove chi stava provando un time-attack con Michelin nuove (o quasi) è stato fermato dalla bandiera rossa esposta per l'uscita in ghiaia di Andrea Fontana alla curva San Donato con conseguente fine dei giochi.

Bertonelli, alla gara di casa, dove punta al terzo posto finale in campionato con il team BeDriver, è stato l'unico a scendere sotto al muro dell'1 e 51 insieme ad Alberto Cerqui, preceduto di appena 48 millesimi. Il campione in carica, in una sorta di antipasto della sfida fra team tra Ghinzani Arco e Ombra, a sua volta precede il capoclassifica Gianmarco Quaresmini, terzo a due decimi da Bertonelli.

Per il leader bresciano n buon riscontro in "51 netti" a fronte del 17esimo crono di Giorgio Amati. Il rivale per il titolo piloti e team (in quanto alfiere Ghinzani Arco come Cerqui) è infatti rimasto attardato, forse anche a causa di un track limit all'Arrabbiata 1.

Bel rientro con immediata top-5 per entrambi a 3 decimi dal leader per Risto Vukov, quarto di giornata con GDL Racing, e Matteo Malucelli, autore di alcuni intertempi molto interessanti e ora pronto a sferrare l'attacco con il team di famiglia nelle prove ufficiali (fu il poleman già in luglio).

Un po' più staccato, a 6 decimi, segue il terzetto formato da Enrico Fulgenzi, sesto con la sua EF Racing, Giammarco Levorato, settimo con Tsunami RT e il migliore oggi fra gli under dello Scholarship Programme, e Keagan Masters, il sudafricano di AB Racing classificatosi ottavo.

In top-10, quindi, altri due giovani, staccati di 8 decimi: Benny Strignano, di nuovo brillante con Villorba Corse, e Leo Caglioni (Ombra Racing), pure lui coinvolto per il titolo Team e in corsa per la nomination della Scholarship, che si annuncia quanto mai equilibrata. Poco più dietro nella lista tempi, Jorge Lorenzo (Team Q8 Hi Perform) è stato autore di un promettente 12esimo crono a 1"1 da Bertonelli.

L'11esimo tempo vale invece la copertina di Michelin Cup ad Alberto De Amicis. Il pilota di Ebimotors è stato l'unico protagonista della categoria a scendere sotto all'1 e 52, rifilando ben 6 decimi al compagno di squadra Paolo Gnemmi.

Ancora più staccato Marco Cassarà, in controllo con Raptor Engineering a un passo dal titolo, mentre Piero Randazzo (Ombra Racing) e Francesco Fenici (AB Racing) completano la top-5 davanti allo sfidante Alex De Giacomi (Tsunami RT).

In classe, da segnalare il fuoripista in ghiaia alla Scarperia di Carlo Scarpellini, che ha causato una prima bandiera rossa di circa 8 minuti intorno a metà turno. L'alfiere di Racevent, riportata la 911 GT3 Cup numero 77 sulla sede stradale con l'aiuto della gru, è poi rientrato ai box autonomamente.

Nella Silver Cup il capoclassifica Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) si piazza davanti per soli due decimi su un pimpante Luigi Peroni e per tre su Paolo Venerosi, entrambi sulle 911 GT3 Cup modello 991.II del team Ebimotors.

E ora è attesa la grande battaglia per la pole position nell'inusuale venerdì tutto dedicato alle qualifiche. Domani appuntamento con i due turni di prove ufficiali dalle 15.30 alle 16.05 (PQ1) e poi per i top-15 dalle 16.15 alle 16.30, quando la PQ2 deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di una gara 1 che sabato alle 17.10 potrebbe già decidere uno o più titoli (diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky, e live streaming su www.carreracupitalia.it).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Diego Bertonelli BeDriver 1’50”831 02. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"048 03. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"265 04. Risto Vukov GDL Racing +0"324 05. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"336 06. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"648 07. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"663 08. Keagan Masters AB Racing +0"669 09. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"859 10. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"881 11. Alberto De Amicis Ebimotors +1"120 12. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +1"128 13. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"199 14. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1"227 15. Simone Riccitelli Ebimotors +1"340 16. Aldo Festante Raptor Engineering +1"476 17. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +1"552 18. Pietro Delli Guanti Dinamic Motorsport +1"692 19. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"706 20. Marco Cassarà Raptor Engineering +2"211 21. Piero Randazzo Ombra Racing +2"560 22. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"915 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +3"355 24. Johannes Zelger Tsunami RT +4"368 25. Marco Galassi Team Malucelli +4"803 26. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +4"844 27. Luigi Peroni Ebimotors +5"034 28. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"128 29. Max Montagnese Raptor Engineering +5"236 30. Carlo Scarpellini Racevent +7"511 31. Marco Parisini Team Malucelli +15"323