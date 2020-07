Carrera Cup Italia, Mugello: il borsino dei tempi non dice tutto!

Gianmarco Quaresmini ha senza dubbio iniziato con il ritmo giusto il primo round 2020 della Carrera Cup Italia al Mugello, ma alla luce della lista tempi e del lavoro svolto da squadre e rivali è chiaro che nelle qualifiche di sabato la battaglia per la pole position sarà senza sconti per nessuno.

Il campione 2018 è tra i favoriti per restare lì davanti e, oltre al feeling con il Mugello, che tanta fortuna gli portò proprio nell'anno del titolo, può contare anche sull'esperienza e la capacità di gestire i momenti chiave di un team come Tsunami. Alberto Cerqui, David Fumanelli e Simone Iaquinta, però, non staranno a guardare: è un trio che guarda con fiducia a domani, primo sabato stagionale. Per ragioni diverse.

Cerqui, che già alla prima con AB Racing nei test era stato il più veloce, anche in queste libere, se si vanno a valutare gli ideal laps e quindi i tre settori cronometrati del giro, sarebbe stato di un soffio davanti a Quaresmini.

Ha invece chiuso secondo a due decimi, ma il potenziale resta, anche perché nel finale delle libere non ha potuto completare un giro completo con le Michelin nuove: “Nella simulazione di gara - racconta il pilota bresciano - sono andato abbastanza bene, la macchina era bilanciata. Poi ho provato a mettere gomma nuova per fare un tempo ma la pista non era veloce come mercoledì nel test. Nel secondo settore ho comunque preso bandiera rossa e sono rientrato. Poi sono ripartito al semaforo verde a 6 minuti dalla fine, ho provato a rilanciarmi però avevo meno grip. Sono secondo a due decimi da Quaresmini, sono molto soddisfatto e fiducioso per la gara. Partire davanti conta sicuramente, però servirà avere una buona macchina perché è previsto molto caldo, altrimenti qui è molto facile andare in crisi. E difendersi è davvero impegnativo".

Chi ha invece risparmiato un po' le proprie Michelin è Fumanelli. Il driver brianzolo ufficiale del team Q8 Hi Perform ha lavorato sui particolari senza simulare davvero una qualifica e ha cercato subito refrigerio dopo una sessione di libere improvvisamente diventata caldissima con il rasserenarsi del cielo, spiegando: “Sessione positiva. Sono contento che sono riuscito a girare sull'asciutto, fatto che non era scontato visto il tempo di stamattina. Nel test ho girato poco e quindi ci tenevo a fare qualche prova sulla macchina. Anche i tempi, specie all'inizio, sono stati molto buoni. Poi abbiamo deciso di salvare la gomma e quindi non abbiamo tentato un time attack finale. Per domani sono fiducioso. I 3-4 esperti del campionato saranno degli ossi duri, però ci proviamo”.

Qualche dubbio in più sembra averlo il campione in carica, ma Iaquinta è appunto uno degli "ossi duri" citati da Fumanelli. Nelle libere gli è mancato il giro pulito: problemi di traffico, ma non solo, come lo stesso driver di Ghinzani Arco Motorsport riassume: "Abbiamo sicuramente sgrossato la ruggine, però dovevamo fare delle prove che purtroppo non siamo riusciti a fare perché la pista era asciutta ma non presentava un grande grip. Poi all'ultimo tentativo con gomma nuova non ho potuto provare niente perché ho trovato due vetture che mi hanno ostacolato nel giro buono. Domani cerchiamo di fare il massimo. Penso di poter stare con i primi e spero che possa dire la mia, anche se da mercoledì non riesco a chiuedere un giro perché quando metto gomma nuova succede sempre qualcosa”.

Tra i top-5 di giornata è infine entrata anche la linea più "verde", rappresentatta da Aldo Festante (Ombra Racing) e Stefano Monaco (DInamic Motorsport): potrebbero essere i due outsider della qualifica?

Sabato le qualifiche sono in programma dalle 9.55 alle 10.40, mentre gara 1 prende il via nel pomeriggio alle 16.00 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e live streaming su www.carreracupitalia.it.