Carrera Cup Italia, Mugello: Iaquinta c'è, Quaresmini super!

L'ha tramata per tutta la notte ed è arrivata: Simone Iaquinta è tornato presto alla vittoria nella Carrera Cup Italia in gara 2 del primo round dimostrando di non essere affatto sazio dopo il titolo 2019. Il team Ghinzani Arco lo ha supportato in toto e ora il driver calabrese ha riacciuffato Alberto Cerqui in classifica dopo che il pilota bresciano di AB Racing aveva provato la prima mini-fuga stagionale con pole position e vittoria di gara 1, dominando un sabato tiratissimo.

"E' stata una vittoria preparata - ha spiegato Iaquinta dopo il podio domenicale - e devo ringraziare il team per il lavoro svolto anche ieri sera. Eravamo competitivi pure in gara 1 ma non avevo lo smalto giusto per potermi confrontare con i tre davanti. Abbiamo curato il risultato di gara 2 ed è arrivato, abbiamo raccolto il massimo possibile e stiamo crescendo."

Ma c'è un altro bresciano che al Mugello ha fatto la voce grossa. Non ha vinto, ma Gianmarco Quaresmini si è trovato a meraviglia con il team Tsunami RT. Due secondi posti e due giri più veloci sono la prova di un passo gara davvero brillante dopo il già secondo posto colto in griglia a 7 centesimi da Cerqui. Un ruolino che gli è valso il ruolo di leader in classifica generale con 29 punti, 3 in più di Cerqui-Iaquinta e 9 in più di Fumanelli.

"Sono veramente contento - ha detto Quaresmini -. Partivo quinto ma sapevo che il passo era buonissimo e ho cercato di non commettere errori. Ho recuperato piano, peccato per la safety finale proprio mentre stavo recuperando decimi preziosi su Iaquinta. Non ho potuto provare l'attacco alla vittoria ma va bene così, concludiamo il primo weekend in vetta".