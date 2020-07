Carrera Cup Italia, Mugello: Iaquinta vola in gara 2

Ancora grandi bagarre in Carrera Cup Italia. Gara 2 del monomarca di Porsche Italia al Mugello, nonostante due safety car, è stata vivacissima e ha premiato il primo giro super di SImone Iaquinta. Il campione in carica è tornato sul gradino più alto del podio grazie, da terzo in griglia, a un ottimo spunto in partenza, con il quale ha immediatamente superato Aldo Festante che partva in prima fila, e al sorpasso messo a segno sul poleman Stefano Monaco poco dopo alla Bucine.

Un giro et voilà la punta di Ghinzani Arco Motorsport ha colto nel segno, aprendo un gap con il resto del gruppo, poi controllando gli avversari alla ripartenza dalla prima safety car (entrata in pista per recuperare la vettura di Donzelli finita in ghiaia dopo un testacoda e a quel punto pure quella di Skaras, che aveva tamponato Pastorelli) e infine tagliando il traguardo in volata dopo la seconda safety car che di fatto ha congelato le posizioni negli ultimi due giri, impiegata per recuperare le 911 GT3 Cup di Locanto e Caglioni, fermatesi in pista e a bordo pista.

Iaquinta ha così ritrovato il sapore della vittoria, mentre Gianmarco Quaresmini quello del primo posto della classifica provvisoria. Il campione 2018, scattato quinto, ha superato in sequenza David Fumanelli al via, Festante alla San Donato al terzo giro e Monaco con una decisa staccata alla Scarperia dopo la prima safety car. Il portacolori di Tsunami RT a quel punto si è ritrovato in scia a Iaquinta, ma il duello finale per la vittoria è stato di fatto congelato dalla seconda pace car. Per lui, comuqnue, è arrivato il secondo secondo posto e il secondo giro più veloce di un weekend ad alta competitività.

Esulta anche Stefano Monaco. Il giovane driver di Dinamic Motorsport, scattato davanti a tutti, ha resistito a lungo a Quaresmini e al traguardo colto il primo podio personale in Carrera Cup Italia, che diventa anche il primo podio di un under 23 dello Scholarship Programme in stagione.

La top-5 è stata completata da Fumanelli (Q8 Hi Perform), quarto, e Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), che ha avuto un ottimo spunto in partenza con il quale ha bruciato Alberto Cerqui (AB Racing), vincitore ieri e settimo oggi per i punti che lo mantengono al secondo posto della classifica generale, e poi superato Festante, con il portacolori di Ombra Racing che a sua volta ha concluso sesto.

Secondo arrivo a punti nel weekend d'esordio per Nicola Baldan (Dinamic Motorsport), ottavo davanti al vincitore della Michelin Cup Bashar Mardini, che si ripete per Tsuanmi RT, e a Risto Vukov, anche lui per la seconda volta a punti al debutto con GDL Racing davanti a Giovanni Altoè (Raptor Engineering).

Anche nella Michelin Cup, aldilà del dominio di Mardini, è stata bagarre vera. Luca Pastorelli ha confermato il secondo posto conquistato ieri, rischiando il ritiro per lo sfortunato contatto con Skaras e poi ingaggiando un emozionante duello con Piero Randazzo tra sorpassi e controsorpassi. Il gentleman driver napoletano, dopo il ritiro di ieri, ha così potuto festeggiare il primo podio nel monomarca tricolore.

In Silver Cup condotta di gara perfetta per Diego Mercurio, che ha regalato il secondo successo di giornata a Ghinzani Arco Motorsport, precedendo sul podio Carlo Scarpellini (Tsunami RT) e Marco Parisini, di nuovo terzo per il Team Malucelli.

Prossimo round della Porsche Carrera Cup Italia si disputa nel weekend del 2 agosto al Misano World Circuit.