Carrera Cup Italia | Mugello: Quaresmini "on fire" in gara 1!

Grazie in primis a una partenza a razzo Gianmarco Quaresmini fa sua gara 2 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit. Scattato dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, l'alfiere di Ombra Racing è riuscito a infilare tutti i rivali davanti a lui e grazie al favore di traiettoria dopo la prima curva si è ritrovato anche davanti al poleman Matteo Malucelli, che era comunque partito bene.

Una volta in testa, Quaresmini ha anche fatto segnare il giro più veloce alla terza tornata (1'52"082) ed è riuscito a tenere a bada Malucelli fino al traguardo, gestendo bene pure la ripartenza dalla safety car che a metà gara è stata impiegata dalla direzione gara per poter rimuovere la 911 GT3 Cup di Paolo Venerosi rimasta insabbiata dopo un contatto con Matteo Rovida.

Grazie al pieno di punti conquistato nella prima gara del weekend, ora il campione 2018, tornato alla vittoria dopo due anni, è balzato in testa alla classifica, scavalcando l'amico-rivale Alberto Cerqui.

Sul traguardo di gara 1, Malucelli è arrivato in scia al vincitore, marcando i punti della seconda piazza, di fatto mai messa in discussione, che si vanno ad aggiungere a quelli che l'alfiere del Team Malucelli si era preso con la pole position della mattinata.

Alle spalle dei due, approfittando del ritmo trovato subito dopo la ripartenza dalla safety car, si è classificato terzo tornando sul podio il padrone di casa Diego Bertonelli. Il pilota di BeDriver è riuscito ad avere la meglio, superandolo al re-start, su Leo Caglioni, scattato dalla prima fila e terzo per gran parte della gara mostrando un passo sempre competitivo. Il giovane bergamasco di Ombra Racing ha poi concluso quarto.

Caglioni ha preceduto Cerqui, che con Ghinzani Arco Motorsport non è mai sembrato in grado di poter davvero attaccare le posizioni da podio. I punti della top-5, in ogni caso, consentono al driver bresciano di continuare saldamente a lottare per il titolo, oltre a proiettarlo in prima fila sulla griglia invertita di gara 2 di domani, con l'occasione di rifarsi.

In pole position si posizionerà un sempre più convincente Benny Strignano. Il giovane pugliese di Villorba Corse, dopo aver già ben impressionato nelle libere e in qualifica, non ha mollato un attimo e dopo un emozionante duello vinto con Enrico Fulgenzi nella prima parte di gara si è issato stabilmente in sesta posizione, portandola fino al traguardo.

La top-10, caratterizzata da numerosi duelli e qualche contatto e con diversi protagonisti a superarsi e copntrosuperarsi, è stata quindi completata da un costante Lodovico Laurini, settimo con Dinamic Motorsport, dallo stesso Fulgenzi, ottavo con la sua EF Racing, da Giammarco Levorato, nono con la 911 GT3 Cup di Tsunami RT entrata in tanti duelli, e da Aldo Festante, di nuovo in top-10 con Raptor Engineering.

Solo 13esimo ha invece concluso Giorgio Amato (Ghinzani Arco Motorsport), che ha pagato il gap della qualifica, e ha perso la seconda posizione in campionato, pur rimanendo in lizza, naturalmente. Diciottesimo, grazie a una gara regolare e recuperando qualcosina, Jorge Lorenzo, in grado di mantenere un passo da top-10 per gran parte della corsa con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform.

In Michelin Cup la spunta dalla pole Alberto De Amicis. Una vittoria ineccepibile quella del portacolori Ebimotors che gli consegna anche le chiavi di capoclassifica, vista anche l'assenza di Alex De Giacomi. Resta in corsa per il titolo Marco Cassarà, secondo sul podio con Raptor Engineering, mentre Luca Pastorelli è bravo a conquistare la terza piazza in rimonta dopo il contatto con Mike Knutzov in qualifica e il lavoro svolto da Krypton Motorsport per riparare i danni riportati in particolare all'anteriore.

In top-5 di categoria hanno quindi concluso un coriaceo Gianluca Giorgi nel giorno del rientro con Ebimotors e Piero Randazzo, anche se l'alfiere di Ombra Racing è sotto investigazione dopo il contatto finale con Francesco Maria Fenici, sfortunato protagonista con AB Racing costretto a terminare la sua gara in ghiaia dopo il bell'exploit del secondo posto colto in qualifica.

Cambio della guardia anche in Silver Cup, dove Davide Scannicchio vince dopo il tentativo iniziale di Max Donzelli. L'alfiere ZRS Motorsport vola anche in vetta alla classifica di classe e sul podio ha preceduto Matteo Rovida (BeDriver), che resta in corsa, e Luigi Peroni, felicissimo del primo podio stagionale con Ebimotors. Quarto dopo aver perso terreno in conseguenza del duello iniziale è Donzelli (Raptor Engineering), mentre Venerosi, che scattava dalla pole, come scritto si è dovuto ritirare perdendo la leadership.

Domani (domenica) gara 2 concluddrà il weekend del monomarca tricolore alle 12.30 in diretta tv su Cielo (26 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (Sky 204) e anche in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.