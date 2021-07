Carrera Cup Italia, Mugello: fioccano i record già nel test!

E' inizato subito con un record, seppure non ufficiale, e tempi molto ravvicinati il lungo weekend della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit. Nel test pre-gara di oggi pomeriggio Alberto Cerqui ha fermato il cronometro sul tempo di 1'49”572, facendo registrare il miglior tempo della sessione, durata 4 ore, davanti a Marzio Moretti e Alessandro Giardelli, entrambi vicinissimi al leader di giornata (e di campionato).

Il pilota bresciano ufficiale del Team Q8 Hi Perform è andato di oltre 2 decimi sotto al crono della pole che lui stesso aveva fatto segnare nel 2019 e che rappresenta il limite "ufficiale" (1'49"790). Un tempo battuto anche dal mantovano classe 2002 della Bonaldi Motorsport, che lo scorso anno fu in pole position in occasione del Mugello 2 ma in condizioni di umido in asciugamento e quindi con un riscontro molto più alto, dal rookie lecchese di DInamic Motorsport e, autore del quarto riscontro, anche da Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT).

I primi 4 sono rimasti racchiusi in meno di due decimi, mentre ha completato la top-5 di giornata Aldo Festante (Ombra Racing), staccato di 3 decimi e davanti al compagno di squadra Leonardo Caglioni, rimasto a mezzo secondo da leader e a lungo davanti a tutti nella prima parte della sessione, quando ancora le temperature dell'asfalto oscillavano tra i 45 e i 48 gradi, prima di scendere al di sotto dei 40 e favorire, insieme a coperture più fresche, quando non nuove, i "temponi" dell'ultima ora e mezza.

Sotto al muro dell'1 e 51 sono quindi scesi nell'ordine anche Benny Strignano, settimo con la prima 911 GT3 Cup di AB Racing, Daniele Cazzaniga (Ghinzani Arco Motorsport), Giorgio Amati (Dinamic Motorsport), Stefano Gattuso (Ombra Racing) e il rientrante Enrico Fulgenzi, 11esimo e tornato in gruppo con il suo team EF Racing dopo aver saltato l'apertura di stagione a Misano.

Marco Cassarà e Raptor Engineering guidano lo schieramento della Michelin Cup. Il driver romano ha fatto segnare un 1'51"194 che gli è valso il 12esimo tempo di giornata. Fra i rivali diretti a inseguirlo ci sono a 0"5 Piero Randazzo (15esimo con AB Racing) e a 0"9 Andreas Corradina (18esimo con Huber Racing), mentre più staccato ha concluso la sessione l'attuale leader di categoria Alex De Giacomi (Tsunami RT).

Giro più veloce in Silver Cup per il capoclassifica Davide Scannicchio e il team ZRS Motorsport davanti al rientrante duo Biolghini-Scarpellini e a Parisini, mentre non ha svolto il test pre-gara l'altro leader di classe Max Montagnese, così come, fra i 32 iscritti alla Carrera Cup Italia 2021, Marco Galassi e Simone Iaquinta, che salta il round del Mugello per gli impegni in Supercup.

La sessione di test si è svolta in condizioni meteo ideali, calde ma senza afa e con temperature dell'aria costanti intorno ai 26-27 gradi. Tutto è filato via piuttosto liscio, salvo qualche full course yellow ma senza particolari conseguenze e, soprattutto, senza incidenti da segnalare.

Domani le prove libere del venerdì sono alle 15.25, poi sabato qualifiche a metà mattina e gara 1 alle 17.20 in condizioni che dovrebbero rivelarsi abbastanza similari a quelle odierne, ma con l'incognita delle temperature previste in aumento.

I tempi del test pre-gara

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 1'49”572 02. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"073 03. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"119 04. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"183 05. Aldo Festante Ombra Racing +0"365 06. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"573 07. Benedetto Strignano AB Racing +0"918 08. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +0"957 09. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +1"150 10. Stefano Gattuso Ombra Racing +1"189 11. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"396 12. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"622 13. Risto Vukov GDL Racing +1"694 14. Giammarco Levorato Tsunami RT +2"052 15. Piero Randazzo AB Racing +2"107 16. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +2"337 17. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +2"459 18. Andreas Corradina Huber Racing +2"517 19. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +2"517 20. Diego Locanto Krypton Motorsport +2"729 21. Gianluca Giorgi Ebimotors +2"805 22. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"988 23. Alessandro Baccani Ebimotors +3"225 24. Gianluigi Piccioli Ebimotors +3"600 25. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"850 26. Gabriel Rindone EF Racing +3"916 27. Luigi Peroni Ebimotors +4"635 28. Paolo Venerosi Ebimotors +4"657 29. Ray Calvin EF Racing +5"206 30. Eugenio Pisani Team Malucelli +5"512 31. Max Donzelli Team Malucelli +6"257 32. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +7"836 33. Pablo Biolghini / Carlo Scarpellini Tsunami RT +7"844 34. Marco Parisini Team Malucelli +12"572