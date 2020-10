Carrera Cup Italia, Mugello: Festante escluso dalla qualifica

Cambia la classifica delle qualifiche del quinto round della Porsche Carrera CUp Italia al Mugello Circuit alla luce di tutte le verifiche del caso. E il colpo di scena è di quelli che pesano nell'economia della gara 1 in partenza nel pomeriggio.

Soprattutto pesa ad Aldo Festante, sfortunato protagonista della vicenda. In verifica tecnica, infatti, sulla 911 GT3 Cup condotta dal 20enne driver campano sono stati riscontrati pneumatici "non conformi" per il fatto che sulla numero 15 di Ombra Racing si trattava di gomme non punzonate per l'evento.

Per Festante è scattata l'esclusione dalle qualifiche con cancellazione di tutti i tempi e conseguente ultimo posto sull griglia di oggi, in luogo del quinto ottenuto in pista. Un'esclusione che fa guadagnare una posizione a tutti i piloti che si era qualificati alle sue spalle, tra i quali il capoclassifica Gianmarco Quaresmini, che invece che settimo potrà partire dalla sesta posizione riguadagnando una casella sui rivali più diretti Iaquinta (4°) e Fumanelli (2°), e Stefano Monaco, che sale proprio in quinta posizione.

Un'altra penalty, molto più tenue, è arrivata all'inidirizzo di Stefano Bianconi. Il poleman di Silver Cup è stato retrocesso di due posizioni sulla griglia per non aver rispettao la linea bianca all'uscita della corsia box. Il pilota di Ghinzani Arco Motorsport scatterà 19esimo anziché 17esimo, rimanendo ugualmente davanti a tutti nella categoria delle 991 GT3 Cup gen.I.