Carrera Cup Italia | Mugello: è già un sabato di premiazioni! A Festante riconosciuto da Tag Heuer il Don't Crack Under Pressure per la coriacea prova di Monza, mentre a Gnemmi e Parisini è stato riconosciuto una sorta di premio "alla cultura" per essere stati gli unici a rispondere esattamente al 100% delle domande durante le sessioni di e-learning di Porsche Italia alle quali i piloti sono tenuti a turno in ogni weekend.

Di: Gianluca Marchese nell'attesa di una importantissima gara 1, è già un sabato di premiazioni quello dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Nella grande hospitality di Porsche Italia ad Aldo Festante (nella foto grande) è stato riconosciuto da Tag Heuer il Don't Crack Under Pressure per la coriacea prova di Monza. L'alfiere di Raptor Engineering era finito in nomination con Jorge Lorenzo e Keagan Masters all'indomani della prova brianzola dell'8-9 ottobre e si è aggiudicato un orologio della serie F1 grazie a oltre 300 voti ottenuti durante il contest online. Novità curiosa è stato quindi il premio dedicato all'e-learning, simpaticamente ribattezzato come premio "alla cultura". A Paolo Gnemmi (Ebimotors) e Marco Parisini (Team Malucelli) sono stati i piloti più bravi (addirittura perfetti con il 100% di risposte esatte) durante le sessioni di e-learning di Porsche Italia alle quali i protagonisti del monomarca tricolore sono tenuti a turno in ogni weekend di gara. A premiarli c'era il campione 2019 e 2020 Simone Iaquinta, che ha sottolineato l'importanza di conoscere a fondo regole e regolamenti in un mondo sportivo così professionale. Il momento più "sentito" è stato quando Giorgio Amati (secondo con il 98%) e Davide Scannicchio (terzo con il 97%) si sono abbracciati stringendosi la mano chiudendo nella maniera più sportiva la vicenda del contatto fra le loro 911 GT3 Cup avvenuto in qualifica. Il momento più simpatico è stato invece quando Parisini, con elegante autoironia e da vero e appassionato gentleman driver, ha scherzato così: "Dopo aver imparato la teoria devo imparare anche a guidare!". Concluse le premiazioni, il paddock del monomarca tricolore si sta ora preparando per la gara 1 in partenza a breve e che potrebbe già decidere uno o più titoli in palio. Da monitorare, anche se il meteo continua a non prevederla, la situazione climatica, visto che alcune gocce di pioggia hanno fatto la loro comparsa verso ora di pranzo e poi intorno alle 15.00 poco prima della partenza del GT. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Carrera Cup Italia | Mugello: Amati ce la fa, Scannicchio penalizzato Articolo successivo Carrera Cup Italia | Mugello, gara 1: Masters leone, Quaresmini campione condividi