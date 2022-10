Carrera Cup Italia | Mugello: De Giacomi in Michelin Cup dopo la penalty a De Amicis Il vicecampione 2022 promosso primo di categoria in gara 2 su Cassarà e Fenici, che dunque è classificato sul podio. Il pilota Ebimotors paga invece un non corretto posizionamento in griglia.

Di: Gianluca Marchese Il primo via di gara 2 dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello è stato caratterizzato dalla carambola Fontana-Quaresmini-Cerqui con quest'ultimo finito a muro e conseguente bandiera rossa. Ma un particolare di quella partenza condiziona anche la classifica di fine gara della Michelin Cup. Alberto De Amicis, vincitore della categoria sul traguardo, è stato penalizzato di 5 secondi nel post-gara per un non corretto posizionamento sulla griglia e da primo è così retrocesso in quinta posizione. La vittoria di classe diventa quindi del vicecampione Alex De Giacomi, con il confermato campione Cassarà secondo e Francesco Maria Fenici, promosso terzo con la 911 GT3 Cup di AB Racing. Quarto, proprio davanti al compagno di squadra, sale infine il portacolori Ebimotors Paolo Gnemmi. Penalità di 25 secondi, con riflessi di fatto nulli, infine per Marco Galassi per il contatto con Paolo Venerosi a pochi minuti dal termine.