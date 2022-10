Carrera Cup Italia | Mugello: Cassarà "alza" la Michelin Cup

Nel sabato del Mugello che ha segnato il ritorno alla vittoria di Alberto De Amicis, in Michelin Cup è arrivato il terzo titolo di Marco Cassarà, il secondo consecutivo ottenuto insieme a Raptor Engineering e il Centro Porsche Catania.

L’ultimo round della Carrera Cup Italia chiuderà la stagione con gara 2 oggi pomeriggio e con la nomination del miglior giovane dello Scholarship Programme, ma il pilota romano torna sulle vicende della categoria riservata ai "bronze", dove quest'anno la lotta è stata forse più intensa che mai rispetto alle ultime stagioni.

E, addirittura più emozionato rispetto a dodici mesi fa, Cassarà commenta che, malgrado il vantaggio con cui si era presentato al Mugello, “si vince solo quando si attraversa la linea del traguardo".

E poi racconta la giornata del trionfo: "E’ stato un sabato impegnativo perché non dovevo trovarmi nei guai, ho gestito tutta la gara grazie a una grande macchina, che ho avuto per tutto il campionato. E’ il mio terzo titolo e ne sono particolarmente contento perché è sempre un campionato molto tirato con tanti concorrenti veloci. E sono felice per la squadra e tutti coloro che sono coinvolti, compres ala mia famiglia”.

Che Michelin Cup è stata la tua?

“Tranne un po’ nella prima parte di stagione, quando ancora avevamo accumulato pochi chilometri sulla nuova macchina, durante l’anno è andata bene. E’ stato un ottimo campionato. Nei momenti clou ci ha aiutato anche un pizzico di fortuna che nel vincere un titolo serve sempre.”

Vincere tre titoli così non è mai scontato: che cosa significano per te?

“Tanto impegno senza dubbio. Non è facile, anche perché i rivali, e in particolare negli ultimi anni, sono stati sempre di più, le gare sono sempre tirate e siamo in tanti nella categoria (punte di 12-14 concorrenti nel 2022, ndr). Non è stato facile rimanere sempre concentrato. Però sono contento davvero.”

E adesso?

“Non lo sappiamo ancora. Vediamo come si mette e che cosa succede. Mi piacerebbe rifarlo, non so se ci riusciremo. Spero di sì perché mi farebbe piacere (si emoziona, ndr) rimanere all’interno della Carrera Cup.”