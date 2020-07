Carrera Cup Italia, Mugello: Cerqui apre la stagione in gara 1

E' Alberto Cerqui il primo vincitore 2020 della Porsche Carrera Cup Italia al termine di una gara 1 tiratissima e piena di duelli tra i quattro favoriti che in qualifica si erano guadagnati le prime due file in griglia di partenza. La stagione del monomarca di Porsche Italia si è dunque aperta con un'emozionante corsa che ha visto diversi piloti protagonisti in tanti duelli fra loro e alcuni colpi di scena che hanno cambiato i podi di Michelin e Silver Cup.

La gestione delle gomme si sapeva sarebbe stata la chiave vincente e Cerqui, alla prima gara con AB Racing, che a sua volta è al primo successo all'apertura della terza stagione nella serie tricolore, ha dovuto resistere a lungo agli attacchi dei rivali, in particolare di Gianmarco Quaresmini, quando intorno a metà gara ha iniziato ad anadare un po' in crisi.

Il pilota bresciano è scattato molto bene al via, prendendo subito la testa davanti al portacolori di Tsunami RT, bresciano anche lui, che ha cercato a lungo di attaccarlo, facendo segnare anche il giro più veloce e dovendosi arrendere soltanto negli ultimi giri, quando da dietro anche David Fumanelli (Team Q8 Hi Perform) e Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) hanno riavvicinato il duo di testa.

Avvincenti ma sempre sportive le schermaglie degli ultimi tre giri, con Quaresmini, alla fine secondo, che resiste alla "bussatina" involontaria di Fumanelli e il pilota brianzolo che a sua volta, per portare a casa il podio all'esordio nel monomarca, poco dopo deve chiudere l'arrembaggio finale di Iaquinta. Il campione in carica deve così accontentarsi del quarto posto, che però in gara 2 gli garantirà di partire davanti ai diretti rivali.

Autore di una gara regolare, la top-5 è stata completata da Aldo Festante. Il pilota di Ombra Racing è così il primo under 23 dello Scholarship Programme al traguardo dopo un ottimo avvio e un finale in controllo sul rimontante Stefano Monaco. Il driver italo-svizzero di Dinamic Motorsport ha vinto il duello per il sesto posto con il compagno di squadra Lodovico Laurini infilandolo al giro 9, ma non è poi riuscito a completare il recupero.

Simile gara per Risto Vukov. Il pilota macedone di GDL Racing è stata una delle sorprese di questa prima gara stagionale. All'esordio assoluto nel monomarca e alla seconda apparizione di livello in GT il 24enne di Skopije ha lottato a lungo con GIovanni Altoè (Raptor Engineering), che lo aveva superato ma poi è andato in crisi perdendo posizioni, Nicola Baldan ed Emil Skaras e dopo essere riuscito ad avere la meglio si è gettato alla caccia di Bashar Mardini, senza però riuscire a superarlo in un duello ravvicinatissimo all'ultimo giro.

Con Vukov nono, da par suo proprio Mardini, classificandosi ottavo per Tsunami RT, ha conquistato il gradino più alto del podio della Michelin Cup, mentre Baldan, decimo davanti a Skaras, è andato a punti all'esordio e ha permesso a Dinamic Motorsport di portare tutte le vetture in top-10 al traguardo.

Con Mardini, sul podio della Michelin Cup sono saliti Luca Pastorelli (Krypton Motorpsort), 13esimo assoluto, e Marco Galassi (Team Malucelli), 14esimo assoluto e altra sorpresa di giornata, mentre Piero Randazzo (AB Racing) ha concluso la propria gara nella ghiaia della San Donato dopo un "lungo" (forse causato da un problema in staccata).

In Silver Cup, successo di Max Montagnese (GDL Racing), davanti a Pablo Biolghini (Ghinzani Arco Motorsport) e Marco Parisini, che ha potuto regalare il secondo podio di giornata al Team Malucelli dopo il testacoda che nel finale ha messo fuorigioco Stefano Bianconi, poleman della categoria.

Domani (domenica) gara 2 scatta alle 9.50 in diretta tv su Cielo e Sky Sport Arena e una classifica assoluta che al momento premia Cerqui con 22 punti davanti a Quaresmini con 16, Fumanelli con 12 e Iaquinta con 10.

La classifica di gara 1

Disponibile a breve