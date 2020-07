Carrera Cup Italia, Mugello: AB Racing si coccola Cerqui

Nella Carrera Cup Italia da tempo si attendeva l'exploit di AB Racing dopo qualche sfortuna sul più bello occorsa alla compagine dei Centri Porsche di Roma gestita in pista da SVC. E' arrivato in un'occasione particolare che segna l'avvio della stagione 2020, la terza della squadra diretta da Raimondo Amadio nella serie tricolore.

Ed è un obiettivo importante, la prima pole position, che permette di muovere immediatamente la classifica e di porre davanti a tutti per la partenza di gara 1 del pomeriggio Alberto Cerqui, l'alfiere sul quale il team punta e che ora può anche coccolarsi un po', anche se il weekend è di fatto solo all'inizio e il clou saranno le due corse di oggi e domattina.

Non lo dimentica Amadio, che, tra le personalità di maggiore esperienza presenti in generale nel paddock del Mugello, commenta senza tirarsi indietro: "Il campionato, così come la gara, saranno molto tirati da quanto visto finora, ma noi siamo contenti di questo. E soprattutto sono contento perché, come annunciato già per altri nostri programmi, nel 2020 abbiamo cambiato marcia e questo ne è il primo risultato, oltre che la conferma".

Che sapore ha questa pole position per la squadra?

"E' la prima pole nel progetto Porsche dopo due anni, ma prima pole dopo tanti più anni per SVC e il gruppo Villorba Corse. Devo dire che è bello essere tornati davanti. La Carrera Cup Italia 2020 è un progetto al quale teniamo particolarmente. Abbiamo investito molti sforzi e comunque scelto anche un ottimo pilota come Alberto. Oggi ha dimostrato un'ottima gestione della qualifica."