Carrera Cup Italia, Monza: via alla finale con Iaquinta in... "mistery livery"

Inizia con un piccolo mistero il weekend finale della Porsche Carrera Cup Italia 2020. Il campione in carica e attuale capoclassifica presenta una nuova livrea sulla 911 GT3 CUp dei Centri Porsche di Milano, tenuta però attualmente ben nascosta dallo staff della Ghinzani Arco Motorsport.

Da quanto raccolto, in definitiva non sarebbe nulla di particolarmente "speciale", nel senso anche legato alle possibilità di conquista del secondo titolo consecutivo per il pilota calabrese. La livrea presenterebbe i tre classici colori del team diretto da Giacomo Scanzi, quindi bianco, rosso e blù, in un mix "a strisce" che graficamente potrebbe ricordare la bandiera francese, anche se naturalmente non è quello il riferimento voluto.

Per il resto, "tutto confermato e tutti presenti", come sottolinea Max Busnelli, operation manager del monomarca tricolore per Porsche Italia, dopo il briefing con piloti e direttori di gara, tenuto rigorosamente via streaming.

Dunque inizia con la sessione di un'ora di prove libere oggi pomeriggio la finalissima che deciderà tutti i titoli, con quello assoluto particolarmente atteso per l'esaltante sfida che vedrà contrapporsi Iaquinta, Ginamarco Quaresmini e David Fumanelli, che però dovranno vedersela anche con Alberto Cerqui, Giacomo Barri, Nicola Baldan e il rientrante Riccardo Pera, oltre che con tutti gli under 23 che in questo weekend "di fuoco" (e con previsioni al momento di condizioni da asciutto) si contenderanno la nomination dello Scholarship Programme.

Le due gare sono in programma sabato alle 16.10 in diretta su Sky Sport Collection (205 di Sky) e domenica alle 9.55 in diretta su Sky Sport Arena (204 di Sky) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).