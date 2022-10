Carrera Cup Italia | Monza: tutte le penalty e i punteggi pre-gara 2

Il sabato del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza lascia in eredità alcune penalità comminate dopo gara 1 e soprattutto diversi cambiamenti nelle classifiche di campionato, anche se nelle tre categorie riservate ai piloti sono i leader a sorridere più di tutti.

Tra i team, invece continua l'emozionante testa a testa fra Ombra e Ghinzani Arco, con il controsorpasso della prima per un solo punto, mentre Dinamic può tornare a celebrare una vittoria dodici mesi dopo grazie all'impresa di Laurini proprio in gara 1.

Una corsa con decine di colpi di scena! E ulteriori due penalità comminate in serata dopo quelle già inflitte a Caglioni e Lorenzo in corsa. Nel dopogara Levorato è retrocesso da nono a 16esimo per i 5 secondi presi in conseguenza del contatto con Cerqui che di fatto ha costretto il campione in carica al ritiro.

A questo proposito, nella classifica assoluta si profila ormai un duello circoscritto a Quaresmini-Amati, anche se la bilancia al momento pende parecchio dalla parte del primo (39 i punti di vantaggio).

E intanto Laurini balza quarto e Masters quinto scavalcando proprio Levorato, che dovrà guardarsi anche da Bertonelli, che in gara 2 oggi, pioggia permettendo che in Brianza continua a scendere copiosa (la foto è inequivocabile), scatterà dalla pole position dopo il sesto posto di ieri.

L'altra penalità inflitta post-gara sono i 10 secondi a De Amicis, che, sfortunatissimo, è stato costretto ai box da una foratura, ma ha effetuato il pit-stop con motore acceso (il che è vietato), perdendo ulteriormente posizioni (da P20 a P23). Nel suo caso, però, soltanto nell'assoluta, perché come Michelin Cup è rimasto classificato sesto.

Un risultato che ora gli rende complicatissima la rimonta sul capoclassifica Cassarà, volato a +25 sul pilota di Guidonia e a +21 su De Giacomi, a sua volta balzato secondo. A 3 gare dal termine (gara 2 a Monza e le due al Mugello) è un vantaggio davvero notevole in una classe che per ogni vittoria assegna 15 punti.

Simile discorso in Silver Cup, dove le penalità hanno indirettamente riguardato lo sfortunato Montagnese, solo quarto dopo essere stato colpito da Biolghini, al quale è stata inflitta una multa. Per il titolo, la vittoria di Scannicchio pone il driver veneto in una posizione privilegiata che con una vittoria già oggi potrebbe laurearlo campione su Venerosi.

Le classifiche di campionato

Assoluta: 1. Quaresmini 182 punti; 2. Amati 143; 3. Cerqui 128; 4. Laurini 117; 5. Masters 105; 6. Levorato 104; 7. Bertonelli 103; 8. Caglioni 93; 9. Fulgenzi 84; 10. Strignano 79.

Michelin Cup: 1. Cassarà 101; 2. De Giacomi 80; 3. De Amicis 76; 4. Gnemmi 48; 5. Fenici 47.

Silver Cup: 1. Scannicchio 74; 2. Venerosi 57; 3. Peroni 43; 4. Donzelli 40; 4. Rovida 37.

Team: 1. Ombra Racing 269; 2. Ghinzani Arco Motorsport 268; 3. Dinamic Motorsport 154; 4. AB Racing 112; 5. Tsunami RT 110.