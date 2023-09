Carrera Cup Italia | Monza: Raptor punta tutto su Guirreri e Navatta

Nel weekend del 17 settembre la ripresa della Carrera Cup Italia dopo due mesi di pausa estiva segna rinnovati target per il team Raptor Engineering, che si ripresenta al via del monomarca tricolore privo di Lorenzo Ferrari.

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dall’ottimo esordio nel sabato di Misano ma poi anche da alcuni episodi sfavorevoli e fra questi quello davvero poco fortunato del crash che nell’ultima al Mugello l’ha incolpevolmente costretto al ritiro (dopo essere stato colpito da Pietro Armanni), resta ai box la 911 GT3 Cup affidata al giovane pilota piacentino.

Non prosegue dunque la collaborazione fra la compagine modenese e Ferrari, così ora il team riaccende i motori delle 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Catania deciso ad accelerare sui percorsi di crescita degli altri due alfieri all’esordio nell’ambitissimo monomarca tricolore.

Un rilancio che punta sull’entusiasmo e sullo slancio mostrato finora da Giuseppe Guirreri e Massimo Navatta. Inserito fra i piloti “Pro”, ma ancora il più giovane fra i partecipanti con i suoi 16 anni, Guirreri ha finora giocato il ruolo del rookie assoluto: seguito passo dopo passo dal team diretto da Andrea Palma, è cresciuto nelle prestazioni, nella conoscenza della vettura, nell’affidabilità e anche negli impegni “extra-pista”, partecipando con solerzia allo Scholarship Programme nel quale Porsche Italia lo ha inserito e di recente anche entrando a far parte della Nazionale Piloti di calcio.

Questo fine settimana nel Tempio della Velocità il driver siciliano di Santa Margherita di Belice ha una nuova opportunità per entrare in zona punti fra i protagonisti della Carrera Cup Italia, circostanza sfiorata nelle precedenti tappe.

Nella Michelin Cup l’exploit all’esordio è già riuscito a Navatta. Il gentleman driver parmense non aveva mai gareggiato a livelli così alti, ma insieme alla squadra è stato attento a non voler bruciare le tappe.

Alla vigilia dell’appuntamento di Monza anche il suo percorso di crescita è ben avviato e con soddisfazione del team può guardare con fiducia ai prossimi step evolutivi, che fra l’altro sull’Autodromo Nazionale lo chiameranno a un rapido adattamento alle elevate medie orarie e alle frenate più importanti.

Nel pre-Monza, così ha spiegato la situazione e si è espresso il team principal di Raptor Engineering Andrea Palma: “Contingenze diverse da quanto atteso per la stagione, oltre alla sfortunatissima prova del Mugello, quando un’auto rivale ha colpito e danneggiato due nostre vetture in contemporanea (anche quella di Guirreri era stata meno pesantemente coinvolta, ndr), di fatto ci costringono a un nuovo inizio in questa seconda parte di Carrera Cup in partenza da Monza.

"La squadra non molla un centimetro e la ‘mission’ resta sempre la stessa: il team è prontissimo a fornire massimo supporto ai propri piloti come fatto finora e seguirà da vicinissimo sia Giuseppe sia Massimo, impegnati in due sfide così diverse eppure così similari, trattandosi per entrambi di un percorso di crescita da coronare in uno dei campionati più competitivi in assoluto e con 35 iscritti di media a ogni tappa.

"Finora hanno sempre ben figurato e per entrambi la 911 GT3 Cup ha molti meno segreti rispetto a quando hanno iniziato la stagione. Per la prima volta affronteranno due gare sul circuito più veloce in assoluto e sarà un challenge ulteriore".