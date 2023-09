Carrera Cup Italia | Monza: Quaresmini ritrova la vetta "senza rischiare"

Ten Voorde ha vinto, ma Quaresmini ha ritrovato ugualmente il sorriso grazie al secondo posto colto ieri in gara 1 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Il campione in carica era reduce dal difficile weekend del Mugello, ma già venerdì aveva fatto intendere. che la musica era cambiata e con il team Dinamic ha ritrovato un podio che anche grazie alle disavventure degli avversari lo ha riportato in vetta al campionato in solitaria.

I conti con lui, insomma, si devono sempre fare: “Sono molto soddisfatto di gara 1 - ha commentato Quaresmini -, soprattutto per il lavoro svolto nelle prove libere e in qualifica. La macchina è tornata sui livelli della macchina che avevo a Vallelunga, quando vinsi, oggi è stata una gara gestita bene con la testa, anche perché i diretti avversari in campionato erano dietro di me. Sapevo che dovevo recuperare punti e quindi ho badato a fare il mio. Non ho rischiato niente e ho portato a casa un buon secondo posto con buoni punti per la classifica. Ottimo risultato e in gara 2 cercherò di confermarmi”.

Gli servirà, se vuole rimanere lì davanti, perché ormai in graduatoria i primi 6 sono racchiusi in soli 12 punti e i nomi presenti, non solo quello di Ten Voorde, sono tutti in grado di attaccarlo. E un po' più indietro anche altri possono ancora sperare di rientrare in gioco.

Questa, infatti è la classifica attuale in vista di gara 2 di oggi: 1. Quaresmini 94; 2. Agostini 92; 3. Cerqui e Bertonelli 90; 5. Malucelli 87; 6. Ten Voorde 82; 7. Festante 59; 8. Amati 57; 9. Iaquinta 56; 10. Strignano 50.