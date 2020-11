Carrera Cup Italia, Monza: Moretti e Bonaldi sperano in un podio

L'ultimo e decisivo atto della Porsche Carrera Cup Italia a Monza nel weekend determinerà anche la nomination del miglior under 23 dello Scholarship Programme. Grazie soprattutto alla pole position messa a segno il mese scorso al Mugello e alle convincenti performance in gara, tra gli aspiranti al posto che permette di partecipare all'International Shoot Out c'è pure Marzio Moretti.

Per il 18enne portacolori di Bonaldi Motorsport "l’obiettivo è la conquista di un gradino del podio", recita una nota del team bergamasco. Il pilota mantovano, al debutto assoluto nelle competizioni GT, ha mostrato notevoli progressi nel corso della stagione e di fatto al momento l'unica cosa che gli è mancata è proprio un risultato eclatante. Per questo l’ultimo round in Brianza potrebbe essere l’occasione giusta per agguantare quel podio che sinora è sfuggito, pur se la concorrenza sarà davvero quella delle grandi occasioni.

Naturalmente è anche la speranza della squadra, che attraverso il tem manager Marco Bielli ha dichiarato in vista del prossimo fine settimana: "Chiudiamo a Monza una stagione particolare nella quale abbiamo comunque tenuto a battesimo nelle competizioni GT Marzio Moretti, un pilota giovanissimo che ha mostrato di avere un bel talento: sul tracciato brianzolo sono convinto che ce la metterà tutta per conquistare il podio"