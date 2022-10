Carrera Cup Italia | Monza, libere: Caglioni e Cerqui sul filo!

Già al venerdì ribollono gli "spiriti" nel penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Un appuntamento in cui ci si gioca molto, qualcuno addirittura tutto, in termini di rincorse ai titoli in palio e/o di rivincite, e che ha visto Leo Caglioni "postare" di un soffio il miglior crono di giornata in 1'50"582 in 80 minuti di free practice caratterizzati anche da diverse full course yellow, una bandiera rossa finale e soprattutto già dai tanti "testa a testa" tra i duellanti per il titolo Alberto Cerqui (2°) e Gianmarco Quaresmini (3°).

Caglioni, al volante della 911 GT3 Cup di Ombra Racing, nei minuti finali ha strappato di un nulla il miglior riscontro del turno di libere al campione in carica, che per il team Ghinzani Arco Motorsport si è così accontentato di un buon secondo riscontro ad appena 13 millesimi dal bergamasco, mentre il suo compagno di squadra Giorgio Amati, l'altro sfidante di Quaresmini per il titolo, ha concluso decimo a oltre un secondo.

A proposito del capoclassifica, Quaresmini è stato spesso e volentieri in cima alla lista tempi e nel finale, grazie a degli ottimi intertempi, avrebbe potuto scalzare il compagno di squadra dalla copertina di giornata, ma una full course yellow (per un fuoripista di Lorenzo) e una di poco successiva bandiera rossa (per uno stop di Festante) non gli hanno consentito di chiudere il giro, terminando terzo a un decimo dai battistrada.

La sessione si è così conclusa con 2 minuti di anticipo, decretando anche il quarto tempo di un pimpante Benny Strignano, sempre più in sintonia con la 911 GT3 Cup di Villorba Corse. Il giovane pugliese, che a metà sessione era balzato anche al comando, ha chiuso a mezzo secondo da Caglioni, mentre a 6 decimi dalla vetta si sono fermati Aldo Festante (in top-5 con Raptor Engineering) prima dello stop sotto full course yellow ed Enrico Fulgenzi, sesto con la sua EF Racing.

Sono quindi rimasti sotto al secondo dal vertice Keagan Masters (settimo con AB Racing), Giammarco Levorato (ottavo con Tsunami RT) e Lodovico Laurini (nono con Dinamic Motorsport), mentre come accennato Amati, decimo, non si è mai inserito tra i primi.

In una sessione in cui ha "viaggiato" anche a soli 8 decimi dal leader, Jorge Lorenzo ha confermato i progressi sul giro visti a Vallelunga, istallandosi con il Team Q8 Hi Perform costantemente in zona top-10 e terminando la giornata con il 12esimo risconto a 1"1 da Caglioni. Peccato soltanto per l'uscita finale in ghiaia alla Roggia.

Lorenzo ha concluso incollato a Diego Bertonelli (11esimo con BeDriver per un solo millesimo!) e giusto davanti ai due nuovi rookie Pietro Delli Guanti, che con DInamic Motorsport ha guadagnato posizioni a mano amnao durante la sessione, e Simone Riccitelli, che con Ebimotors era invece partito subito deciso.

A seguire i protagonisti della Michelin Cup: Alberto De Amicis (Ebimotors anche lui) vince il primo round staccando di 4 decimi Alexander Schwarzer (BeDriver) e Piero Randazzo (Ombra Racing), seguiti a stretto giro dal capoclassifica Marco Cassarà (Raptor Engineering) e Francesco Maria Fenici (AB Racing) e più staccat di Paolo Gnemmi (Ebimotors) e il terzo incomodo per il titolo Alex De Giacomi (Tsunami RT).

In Silver Cup, il leader Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) ha preceduto lo sfidante Paolo Venerosi (Ebimotors) di 7 decimi, con Max Montagnese terzo di giornata con Raptor Engineering.

Archiviate le libere, i protagonisti si danno ora appuntamento a domani per un sabato determinante che nel menù recita qualifiche a partire dalle 9.20 (la pole position assegnerà i primi 3 punti del weekend e quindi sarà già un risultato da tenere in grande considerazione) e gara 1 al via alle 16.10, con disponibili diretta tv Sky Sport Action (Sky 206) e live streaming sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Leonardo Caglioni Ombra Racing 1’50”582 02. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"013 03. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"121 04. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"541 05. Aldo Festante Raptor Engineering +0"664 06. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"688 07. Keagan Masters AB Racing +0"858 08. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"877 09. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"893 10. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +1"093 11. Diego Bertonelli BeDriver +1"148 12. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +1"149 13. Pietro Delli Guanti Dinamic Motorsport +1"201 14. Simone Riccitelli Ebimotors +1"401 15. Alberto De Amicis Ebimotors +1"437 16. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1"662 17. Alexander Schwarzer BeDriver +1"811 18. Piero Randazzo Ombra Racing +1"869 19. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"948 20. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"045 21. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"388 22. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"481 23. Gianluca Giorgi Ebimotors +2"877 24. Johannes Zelger Tsunami RT +2"914 25. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +3"797 26. Marco Galassi Team Malucelli +4"190 27. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +4"443 28. Max Montagnese Raptor Engineering +4"829 29. Luigi Peroni Ebimotors +5"081 30. Pablo Biolghini Racevent +5"246 31. Marco Parisini Team Malucelli +11"119