Carrera Cup Italia, Monza: Iaquinta e Quaresmini giocano il jolly

Chi cercherà di allungare davanti, chi proverà una rimonta da antologia. Gianmarco Quaresmini e Simone Iaquinta si giocano il titolo di campione 2020 della Porsche Carrera Cup Italia nell'ultima gara a Monza, che scatterà a breve in mattinata, e scelgono di utilizzare l'ultimo treno di pneumatici "jolly" nuovi.

Con loro a concorrere per la corona assoluta c'è anche David Fumanelli, che invece le Michelin nuove le ha utilizzate ieri nella vittoriosa gara 1, che lo ha portato in vetta al campionato in coabitazione con Iaquinta e con 2 soli punti di vantaggio su Quaresmini, che gli partirà appena davanti in quinta posizione, mentre il campione in carica prende il via dalle retrovie in 16esima.

Fumanelli disporrà in ogni caso di pneumatici piuttosto freschi, ovvero quelli utilizzati nella qualifica che sabato mattina gli aveva regalato anche la pole position (e ulteriori 2 punti preziosissimi), quindi con poche tornate sulle "spalle".

Molto interessante la griglia di partenza, con i rookie Emil Skaras e Benny Strignano in prima fila e Aldo Festante e Riccardo Pera in seconda.