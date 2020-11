Carrera Cup Italia, Monza: Ghinzani Arco Motorsport serve il tris

La domenica di Monza ha rimesso a posto tante aspettative in casa Ghinzani Arco Motorsport dopo un sabato complicato prima dall'uscita di pista della 911 GT3 Cup di Diego Mercurio, finita contro le barriere dell'Ascari in qualifica, e poi soprattutto dalla foratura occorsa a Simone Iaquinta, costringendolo a una sfortunata 16esima posizione finale in gara 2.

L'unica consolazione era arrivata dal titolo di Silver Cup agguantato al rientro in pista dopo dieci stagioni di Stefano Bianconi. Proprio il gentleman driver bolzanino, però, è poi uscito anche lui di pista, in gara 2, sempre all'Ascari, danneggiando in maniera evidente la vettura, ma poco dopo ci ha pensato Iaquinta a mettere definitivamente ogni mattoncino al suo posto riportando il pieno sorriso nei volti della squadra bergamasca.

E allora titolo Silver Cup con Bianconi, secondo titolo di campione assoluto consecutivo con Iaquinta e finalmente anche quel titolo Team che alla compagine amministrata da Giacomo Scanzi e diretta in pista da Emilio Callioni era sfuggito lo scorso anno. Una stagione davvero "a tutta" quella vissuta da Ghinzani Arco Motorsport, che oltre a vincere ha rinsaldato la collaborazione con i Centri Porsche di Milano e confermato un ingegnere come Silvio Campigli, oltre a godersi di nuovo uno Iaquinta sempre più padrone del proprio destino...