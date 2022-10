Carrera Cup Italia | Monza, Fontana carica: "Inseguiamo il podio da troppo tempo"

E' iniziato il mese decisivo della Porsche Carrera Cup Italia, che tra Monza e il Mugello assegnerà tutti i titoli e gli ultimi podi e vittorie della stagione. Questo fine settimana si disputa sull'Autodromo Nazionale il quinto e penultimo round e tra i pretendenti il tracciato brianzolo è considerato da Bonaldi Motorsport quello di casa, fra l'altro teatro negli anni passati di ottime prestazioni per la compagine diretta in pista da Marco Bielli.

Dopo una stagione che al momento ha riservato più delusioni che soddisfazioni, il portacolori Andrea Fontana è particolarmente carico e deciso a concludere in maniera positiva una sfortunata annata. Il pilota bellunese non ha raccolto sino a questo momento quei risultati messi nel mirino e che in diverse occasioni avrebbe meritato, ma ha dimostrato di avere le possibilità per ambire a un finale stagionale importante.

Proprio a iniziare da Monza, che è dietro l'angolo: “E’ stata fino a questo momento una stagione in cui non abbiamo raccolto quello che meritavamo - ha detto Fontana -, però si è visto che le potenzialità ci sono. L’obiettivo è quello di fare bene e di cercare di stare nelle posizioni di vertice: per fare questo sarà fondamentale una qualifica eccellente per poi giocarci tutto in gara 1. La concentrazione da parte mia è alta: un piazzamento a podio, che stiamo inseguendo da troppo tempo, credo sia fattibile!”.

Le due gare della Carrera Cup a Monza sono in programma sabato alle ore 16.10 e domenica alle ore 12.00. Per entrambe confermate le dirette trasmesse da Sky Sport Action in tv e su www.carreracupitalia.it sul web, mentre gara 2 domenica sarà disponibile anche sulla tv in chiaro attraverso Cielo, il canale 26 del digitale terrestre