Carrera Cup Italia | Monza: De Amicis e De Giacomi ritrovano il sorriso

Ora Alberto De Amicis farà tutti gli scongiuri del caso, perché nelle ultime occasioni non gli è andata affatto bene in Porsche Carrera Cup Italia. Mentre Alex De Giacomi, dopo il forzato forfait del Mugello e il passaggio a inseguire a Vallelunga, ha ritrovato il ritmo e ora cercherà conferme in gara 1 in una lotta per il titolo Michelin Cup che nelle qualifiche di Monza ha detto molto più di quanto ci si aspettasse alla vigilia.

Nel pomeriggio, nella gara 1 del penultimo, cruciale round del monomarca tricolore, i due inseguitori di Marco Cassarà, che guida la categoria con 15 punti di vantaggio, hanno l'occasione per avvicinarlo. Il campione in carica di Raptor Engineering è incappato in una qualifica altalenante (quarto alla fine ma mai incisivo ai vertici) e al via si ritroverà anche alle spalle di Piero Randazzo (Ombra Racing).

De Amicis, che ha letteralmente "volato" rispetto alla concorrenza diretta, entrando anche in PQ2, ed Ebimotors si sono invece confermati sull'ottimo livello mostrato per quasi l'intera stagione e ora il driver di Guidonia punta a tornare in piena corsa per il trono della classe, cercando di evitare quelle carambole che, pur senza colpe personali, tanto gli sono costate in termini di punti al Mugello e a Vallelunga, complicandogli il cammino in campionato.

Se il ritmo di De Amicis non ha stupito, quello di De Giacomi ha in parte sorpreso. Non perché il già bi-campione bresciano a Monza non abbia dalla sua la conoscenza e il passo, quanto piuttosto per i netti progressi visti rispetto alle libere di venerdì. E ora anche l'alfiere Tsunami RT cercherà di fare lo "sgambetto" all'amico-rivale Cassarà...