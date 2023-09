Carrera Cup Italia | Monza, Cerqui: "Due gare come una lunga qualifica!"

Pioggia fra la serata di ieri e questa mattina su Monza, pronta a ospitare il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, alla ripresa delle sfide dopo due mesi di pausa estiva. Presto per capire realmente come evolverà il meteo nel corso di un weekend fondamentale che vedrà impegnati ben 37 protagonisti, il record stagionale, nel frattempo via alle verifiche tecniche e a seguire il briefing piloti con il direttore di prova Massimiliano Ghinassi.

In un appuntamento che segna il rientro di Ten Voorde, Iaquinta e Amati e aggiunge anche Masters, miglior giovane 2022, per chi è un po' più in alto in classifica l'obiettivo primario sarà attaccare il vertice e anche cercare di non far rientrare proprio i... rientranti nel gruppo in vetta, che comprende 5 piloti in soli 13 punti: Malucelli leader e a seguire Cerqui, Agostini, Quaresmini e Bertonelli.

In vista delle prove libere di oggi pomeriggio, già agguerritissimo ad appena 3 lunghezze dal capoclassifica è il più immediato inseguitore: Cerqui "fa le carte" all'appuntamento nel Tempio della Velocità, mettendo in chiaro gli obiettivi da perseguire insieme al team BeDriver ma anche proprio il quadro generale della sfida che preannuncia due spettacolari gare sabato e domenica, alle quali arriva fra l'altro dopo una giornata al Mugello.

Il pilota bresciano, campione nel 2021, ha dichiarato a poche ore dalla prima presa di contatto con il Tempio della Velocità: "Finalmente torniamo in abitacolo. Nei giorni scorsi abbiamo condotto un piccolo test al Mugello che mi è servito a togliere un po' di ruggine, ma a Monza è difficile fare pronostici: si tratta di una pista che tende a livellare i distacchi e questo porta a grandi battaglie in gara. Speriamo di ricominciare da dove eravamo rimasti: dalla pole con vittoria del Mugello. Di sicuro sarà fondamentale conquistare quanti più punti possibile in chiave campionato, perché quest'anno è più tirato che mai e basta sbagliare una gara per trovarsi in difficoltà. Saranno due gare che tutti dovremo correre come una lunga qualifica".

Fra gli inseguitori, cerca la definitiva consacrazione Aldo Festante, ancora della partita per le parti alte della classifica con Dinamic Motorsport e pronto a ritrovare quella Monza che nel 2020 lo incoronò miglior giovane della stagione dopo il successo nell'ultima gara.

Successo che per il giovane driver campano è rimasto il primo e unico, finora, nel monomarca di Porsche Italia: “Sono molto motivato nel tornare a Monza in una pista che mi piace molto e che rappresenta un vanto dell’automobilismo mondiale - ha detto Festante -. I test di inizio stagione (disputati sul circuito brianzolo in aprile, ndr) mi hanno dato ottime sensazioni, cercherò di lavorare sui dati raccolti in quell’occasione per togliere in pochi giri la ruggine della pausa estiva. Servirà spingere forte perché una buona qualifica è determinante per essere competitivi in gara, quindi sfrutterò ogni occasione”.