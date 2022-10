Carrera Cup Italia | Monza: Cassarà fa il colpaccio nel giorno più difficile

Monza e la Brianza si sono svegliate sotto la pioggia e come da previsioni gara 2 del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia si disputerà alle 12.00 (senza eventuali ritardi dovuti alle condizioni meteo) in condizioni da bagnato.

Il che potrebbe condurre a ulteriori sorprese dopo già una gara 1 combattutissima, spettacolare in più momenti ma a tratti anche fin troppo nervosa. Tra le cose inattese di ieri c'è anche la vittoria di Marco Cassarà in Michelin Cup, sfiorando addirittura la top-10 assoluta. Il tutto dopo una delle peggiori qualifiche del suo 2022.

Il campione in carica, alla seconda stagione con Raptor Engineering - Centro Porsche Catania, ha rimontato su Randazzo e De Giacomi che gli partivano davanti e beffato un'altra volta lo sfortunatissimo De Amicis, scivolato indietro dopo una sosta ai box dettata da una foratura e che tra l'altro gli è poi costata anche una penalità.

A questo punto Cassarà è sempre più leader in Michelin Cup e il vantaggio inizia ad assumere proporzioni molto importanti e del tutto non pronosticabili a metà stagione, anche se lui preferisce guardare avanti, piuttosto che indietro.

“Gara 1 era importante dopo una qualifica non proprio gestita al meglio da parte mia - ha detto il pilota romano sabato sera -. Ho fatto un po' fatica a trovare il passo giusto in mattinata, però in gara avevamo un’ottima macchina, un setup fantastico."

"Dopo pochi giri sono passato in testa, anche perché De Amicis è tornato al box. Poi ho gestito il resto della corsa. Un’ottima vittoria in ottica campionato, molto importante. Ma bisogna fare bene da qui al Mugello e quindi è fondamentale rimanere concentrati anche per gara 2.”