Carrera Cup Italia | Montagnese e Galassi della partita in Michelin Cup

In un monomarca competitivo e sempre più "esplosivo" in termini di presenze come la Porsche Carrera Cup Italia non c'è solo l'assoluta a tenere banco. Anche la Michelin Cup sta infatti completando le fila, che anche quest'anno per la categoria dedicata ai piloti non professionisti dovrebbero superare quota dieci.

Due di questi arriveranno dal Team Malucelli, come già accaduto in passato: sono Max Montagnese e Marco Galassi, due nomi tra ritorni e conferme in casa del team romagnolo, che fra l'altro dopo l'accordo con il Centro Porsche Pesaro per la vettura "Pro" di Matteo Malucelli ha coinvolto altre due realtà della galassia Porsche.

Ritorni e conferme, dicevamo, dopo percorsi differenti. Per il team, sulla 911 GT3 Cup numero 69 del Centro Porsche Modena si accomoderà Montagnese. Il pilota calabrese ha più volte ben figurato in Carrera Cup Italia ritorna a tempo pieno con il Team Malucelli, con il quale vanta la vittoria del titolo in Silver Cup datata 2021.

La conferma nel segno della continuità è Galassi sulla numero 60 del Centro Porsche Mantova, visto che da sempre il driver sammarinese è legato alla squadra, con la quale ormai corre fin dalla stagione 2019.

Per entrambi e per tutti gli altri protagonisti il primo dei sei round della Carrera Cup Italia 2023 è fissato per il 5-7 maggio al Misano World Circuit.