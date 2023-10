Carrera Cup Italia | Misano verso la pole: aria di record e tutti recuperati

Tutti recuperati i 35 iscritti al penultimo round della Porsche Carrera Cup dopo test e libere di ieri al Misano World Circuit, che nel frattempo ha aperto i battenti del Porsche Festival. Il monomarca tricolore sarà il clou del motorsport all'interno del grande evento di Porsche Italia e alle 12.15 (con live streaming dalle 12.00 su www.carreracupitalia.it e i canali social del campionato) è tutto pronto per le qualifiche.

Ieri i più veloci sono stati Ten Voorde nei test e Iaquinta nelle libere notturne, ma tutti i contendenti al titolo e per la vittoria in gara sembrano avere le possibilità di giocarsi la pole position per entrambe le gare, visti soprattutto i distacchi minimi di ieri sera.

In realtà al pomeriggio Ten Voorde aveva staccato di oltre 3 decimi il più vicino inseguitore, Bertonelli, mostrando un potenziale ideale ancora migliore, tanto che il tempo della pole-record per le "992" settata dallo stesso olandese in maggio (1'35"104) potrebbe non bastare e, caldo permettendo in questo inusuale ottobre quasi estivo di giorno, il muro dell'1 e 35 è davvero a rischio.

Il team EF Racing nel frattempo ha ripristinato la vettura dello stesso Ten Voorde con semiasse ceduto nelle libere, mentre è tutto ok nel box di Bertonelli, che lo scorso maggio fu l'unico a rimanere in scia del capoclassifica: "Sono state delle prove libere diverse rispetto al test - ha commentato il pilota toscano -. Nelle libere avevamo dei treni di gomme non buonissimi come chilometraggio e abbiamo anche trovato traffico, evidentemente il buio non aiuta molti. Invece nel test abbiamo utilizzato gomma nuova e sono soddisfatto. Ten Voorde è un po' più avanti di noi però il tempo lo ha fatto in un momento più tardivo e probabilmente la pista era più favorevole. Così mi spiego il gap. Vediamo se in qualifica a mezzogiorno il meteo sarà davvero caldo o meno perché forse abbiamo trovato un setup che potrebbe giovare alla situazione in cui siamo. Vediamo, per ora sono contento di auto e team".

Fra i protagonisti, anche gli alfieri di Ombra Racing sembrano aver trovato il ritmo giusto, con tutte le tre vetture del team bergamasco costantemente in top-10, così come Agostini per Villorba Corse. Atteso ai piani alti il team Dinamic, con il padrone di casa Amati che finora ha sempre preceduto il campione in carica Quaresmini, che da par suo sembra aver risolto i problemi che aveva patito nel weekend disputato a Misano in maggio.

Attenzione quindi a Malucelli e a Cerqui, che racconta la sua versione un po "dottor Jekyll e mister Hyde" del venerdì dopo il 16esimo crono nel test e il secondo a un'incollatura da Iaquinta: "Purtroppo nel test non ho di fatto potuto provare a gomma nuova perché per un disguido in pratica mi hanno fatto scontare due volte la penalità ricevuta per track limit, ma quanto fatto nelle libere è stato positivo e quindi posso ritenermi fiducioso in vista di questo sabato".

Fra i recuperati, oltre a Ten Voorde, c'è quindi Max Montagnese, protagonista in Michelin Cup. Il pilota calabrese aveva subìto un inusuale scoppio di uno pneumatico durante i test e solo nel successivo turno di libere è stato compreso ciò che in realtà era successo.

Il pneumatico si è danneggiato a causa della rottura di un mozzo, inconveniente che proprio nella sessione serale ieri aveva poi costretto anzitempo Montagnese ai box con soli 7 giri completati.