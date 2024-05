Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde-Masters, il duello continua

E' leggermente diversa la griglia di gara 2 del primo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano rispetto a quella che ieri sera ha inaugurato il monomarca tricolore in una tiratissima gara 1.

Non cambia il nome del poleman, l'immancabile Ten Voorde, che, dopo aver tenuto a bada Iaquinta nella partenza della notturna, stavolta avrà al suo fianco Masters. Proprio il nuovo pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform ieri le ha provate tutte per sopravanzare il campione in carica da quel primo posto che al traguardo per Ten Voorde ha significato bottino pieno.

Masters ha così concluso secondo, ma con il coltello fra i denti. Un duello entusiasmante e a colpi di giri veloci, ben sei consecutivi, che si è consumato ai massimi livelli fra il giro 3 e il giro 8 (quando il capoclassifica di Fulgenzi Racing ha riportato il gap intorno al secondo pieno grazie a un giro più veloce (1'35"841) che gli sarebbe valso addirittura la top-10 in qualifica!

"E' stato fantastico - ha commentato Ten Voorde dopo il podio -, avevamo un ritmo incredibile, ma non vedevo benissimo e in questi casi bisogna fare grande attenzione. E' stato davvero difficile, ma stupendo, ho potuto spingere anche alla fine prendendo un piccolo margine grazie a un mega-giro, sono orgoglioso e ringrazio la squadra."

Pur non riuscendo a sopravanzare l'olandese, a fine gara anche Masters si è presentato con il sorriso alla cerimonia di premiazione, dove ha chiarito le sensazioni di una gara 1 dal ritmo indiavolato: "Sono davvero emozionato di ritrovarmi qui ed esaltato per quanto abbia performato. Un podio alla prima è ottimo, sono contento del team che ha lavorato benissimo sulla vettura. Non potrei essere più felice, non posso lamentarmi di questo secondo posto. Ten Voorde ha fatto una gara straordinaria ed è stato difficile inseguirlo, non puoi commettere il minimo errore con lui. Ho corso forse la mia miglior gara, la definirei epica, ma forse con qualche piccolo errore ancora. Non era facile con il bloccaggio delle ruote e ho dovuto gestire un po', ma sono contento della prestazione. In gara 2 cercherò di migliorarmi e vediamo che cosa succede dalla prima fila. Forse sarà di nuovo un duello fra noi, ma non si sa mai, qui tutti possono tirare fuori un qualcosa in più in ogni momento e devi tenere presente che saranno veloci anche gli altri".

Di sicuro vorrà esserlo Iaquinta, che ieri, quando era lui secondo dietro a Ten Voorde, al giro 2 ha danneggiato il braccetto di una sospensione su un cordolo e ha dovuto fare un mezzo miracolo per riuscire. a vedere il traguardo e cogliere i punti di un prezioso, a posteriori, quarto posto: "Meno male che ho concluso la gara, purtroppo ero troppo attaccato a Ten Voorde e non ho visto bene dove ho tagliato sul cordolo, peccato ma guardiamo avanti e vediamo già in gara 2 che cosa poter fare".

Iaquinta oggi (ore 12.00 in diretta su Dazn e www.carreracupitalia.it) scatterà dietro a Ten Voorde e Masters in terza posizione, affiancato da Zendeli, quarto con Ombra Racing davanti a Cerqui (BeDriver) e Braschi, che dopo la seconda fila conquistata per gara 1 e soprattutto lo splendido podio al traguardo, il suo primo nel monomarca tricolore con vittoria anche fra i Rookie, oggi prenderà il via dalla sesta posizione.