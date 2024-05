Carrera Cup Italia | Misano: "Quest'anno è come correre in Supercup!"

La Porsche Carrera Cup Italia è a poche ore dal via delle prime prove libere dell'edizione 2024 e al Misano World Circuit nel paddock del monomarca tricolore prosegue il "refrain" già in parte circolato nella giornata di test collettivi a Imola il mese scorso: quest'anno, proprio alla 18esima stagione consecutiva e quindi in età ormai "maggiorenne", la serie di Porsche Italia non teme confronti con le sue omologhe.

E non solo si fanno i paragoni con il monomarca nazionale in genere di riferimento, cioè la Carrera Cup Tedesca, ma addirittura si parla di Supercup. Team e piloti ne sono pienamente consapevoli: nel 2024 sarà fondamentale non commettere errori e massimizzare ogni risultato, perché i distacchi sono minimi e il livello di pilotaggio non è mai stato così elevato.

Anche il mix globale rende l'idea dell'equilibrio, fra campioni consumati, "senatori" da tenere sott'occhio, sorprese giovani e addirittura giovanissime, rookie in lizza per il nuovo titolo dedicato agli esordienti (in Carrera Cup, ma magari con già esperienze importanti in monoposto o in GT), protagonisti di una Michelin Cup anch'essa cresciuta a vista d'occhio come testimoniano i distacchi ridottissimi visti già ieri nel test ospitato dallo stesso circuito romagnolo.

La voce che ha meglio riassunto il concetto è quella di Simone Iaquinta, già campione in Italia nel 2019 e nel 2020 e protagonista anche da podio proprio in Supercup, che ben conosce e che quest'anno lo ritroverà al via a Imola e Monza: “Quest’anno il livello generale della Carrera Cup Italia è ancora più alto rispetto al 2023, quando era già molto interessante; possiamo tranquillamente definirla una piccola Supercup, ma relativamente piccola...”.

Il pilota di Castrovillari affronta la nuova stagione al volante della 911 GT3 di Prima Ghinzani Motorsport e In una stagione che si annuncia appunto quanto mai combattuta non lancia proclami. La meta finale è però ben chiara nelle prospettive: “L’obiettivo è quello di fare il meglio possibile sia nelle due di Supercup sia nell’intera Carrera Cup Italia, puntando nelle premesse al titolo. L’ideale sarebbe dimostrarsi il più regolari possibile salendo sempre sul podio e battagliare sempre ai vertici. Di sicuro sarà questo l’obiettivo a Misano per iniziare bene la stagione, anche se mi aspetto molti piloti veloci: è un circuito fra virgolette facile e infatti in qualifica i distacchi sono sempre ultra-ridotti. Mi piace la notturna, lo scorso anno ero molto veloce ma ho esagerato durante un sorpasso e ho dovuto ritirarmi".

Era gara 1 del Porsche Festival lo scorso ottobre e l'avversario diretto era quel Larry Ten Voorde che poi conquistò il titolo. Iaquinta non ha mancato di pensare a dovute contromisure: "Proprio questi ora sono gli inconvenienti in cui non dobbiamo cadere. Nel 2023 è stato un peccato non lottare fino alla fine per il titolo proprio per un paio di questi episodi. E’ uno step mentale che ho già fatto in passato, quindi dobbiamo tornare a essere perfetti come nelle stagioni in cui mi sono laureato campione.”.

Dopo il test pre-weekend di ieri, la Carrera Cup Italia aprirà ufficialmente il 2024 in pista alle 20.45 di stasera con la sessione di prove libere in programma fino alle 21.45. Poi da domani sarà lotta su tutti i fronti tra qualifiche al mattino e gara 1 di nuovo a fanali accesi (ore 21.00 in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e www.carreracupitalia.it).