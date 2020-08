Carrera Cup Italia, Misano: pronti per la qualifica, Caglioni c'è

"Sembra la Malesia" e "fa caldissimo perfino di notte". Già ieri sera alcuni protagonisti della Carrera Cup Italia avevano chiarito la situazione. A Misano il caldo torrido continua, figuriamoci, anche stamattina in attesa delle qualifiche del secondo round del prestigioso monomarca, che annunciano duelli di vertice davvero al cardiopalma.

Nel paddock Alberto Cerqui (AB Racing) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) scherzano fra loro, ma sanno bene che tra poco sarà lotta dura senza paura, chissà, forse sul piede dell'1'35" o 1'35"basso, che sarebbe un signor tempo in tali condizioni (già 34 gradi all'ombra!). Vedremo, perché altre previsioni sono meno ottimistiche.

Anche David Fumanelli (Q8 Hi perform) e Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) saranno della partita per le prime file, fondamentali su un circuito come quello di Santamonica, che attende anche la prestazione di Stefano Monaco. Il pilota 22enne di Dinamic Motorsport era apparso già molto a suo agio nei test di giovedì e ha confermato passo e prestazione anche nelle libere di ieri sera: "Non me l'aspettavo neppure io di essere così avanti, la macchina è davvero a punto", ha detto in mattinata.

A proposito di 911 GT3 Cup a punto, Leonardo Caglioni potrà regolarmente schierarsi al via delle qualifiche. In Ombra Racing sono stati infatti risolti i problemi che lo avevano costretto allo stop a metà delle libere. Il rookie bergamasco, il più giovane pilota del monomarca 2020 di Porsche Italia, potrà cercare di lottare per entrare in top-10 dopo la sostituzione del cambio.