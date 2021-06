Carrera Cup Italia, Misano: Cerqui va in pole con il record

Alberto Cerqui alza il sipario della Porsche Carrera Cup italia 2021 firmando la pole position per gara 1 del primo round in corso al Misano World Circuit. Il nuovo pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, seguito in pista dalla Ghinzani Arco Motorsport, si accomoderà davanti a tutti nella corsa serale delle 21.30 (live Sy Sport Arena e www.carreracupitalia.it) grazie al tempo record di 1'34"392 realizzato stamattina in qualifica.

Un crono stratosferico che abbassa di quasi mezzo secondo il precedente primato (1'34"882), siglato nel 2020 da Giammarco Quaresmini, oggi secondo in qualifica per Tsunami RT a due decimi dal conterraneo bresciano.

Consumato dunque un grande duello già nelle prove ufficiali fra i due amici-rivali. Fra l'altro Cerqui è il primo capoclassifica della stagione grazie ai 3 punti conquistati proprio in virtù della pole position. E ora la sfida si sposta alla prima fila per la gara di stasera. Corsa che comprenderà nella sfida anche i protagonisti delle file seguenti.

In una qualifica palpitante e tiratissima alle spalle di Quaresmini ha colto il quarto tempo Simone Iaquinta. Alla prima con Dinamic Motorsport il campione in carica ha girato appena sopra il vecchio record, staccato di mezzo secondo da Cerqui, precedendo Marzio Moretti.

Il giovane mantovano di Bonaldi Motorsport scatterà dalla quarta casella della griglia dopo aver vinto l'emozionante duello intenro alla Scholarship Programme con Aldo Festante, autore del quinto riscontro ad appena 49 millesimi da Moretti con la prima delle 911 GT3 Cup di Ombra Racing.

Terza fila completata da Riccardo Cazzaniga, sesto con Ghinzani Arco Motorsport ad aprire un terzetto ravvicinato formato anche dai due rookie Giorgio Amati, impegnato sulla pista di casa con Dinamic Motorsport e settimo alla sua prima qualifica in Carrera CUp Italia, e Alessandro Giardelli, vicinissimo al compagno di squadra riminese.

Federico Malvestiti (Ghinzani Arco Motorsport) e Leonardo Cagloni (Ombra Racing) hanno guadagnato la quinta fila leggermente più staccati, precedendo i rispettivi compagni di squadra Leonardo Moncini (il più giovane del lotto e bravissimo in PQ1 con un tempo leggemente più veloce di quello colto nel turno decisivo) e Stefano Gattuso, 12esimo all'esordio nel monomarca.

Primo escluso nel taglio della PQ1 (grazie al recupero final di Moretti) è Giammarco Levorato, rookie padovano che inizierà la personale esperienza in Carrera Cup Italia dalla settima fila al fianco del compagno di squadra in Tsunami RT Alex De Giacomi, che grazie al 14esimo tempo assoluto ha guadagnato la pole position della Michelin Cup.

Seguono Benny Strignano per AB Racing e Marco Cassarà, secondo di Michelin Cup all'esordio con Raptor Engineering a poco meno di 2 decimi da De Giacomi. I due grandi rientranti nella serie e nella categoria riservata ai piloti gentlemen hanno preceduto in classe il duo di AB Racing formato da Piero Randazzo e dall'esordiente Francesco Maria Fenici, a loro volta davanti alla coppia di casa Ebimotors formata da Gianluca Giorgi e Paolo Venerosi.

Conferma il ritmo delle libere in Silver Cup Max Montagnese, poleman di categoria con il Team Malucelli davanti a Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e al compagno di squadra Marco Parisini.

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 1'34”392 02. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"204 03. Simone Iaquinta Dinamic Motorsport +0"541 04. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"633 05. Aldo Festante Ombra Racing +0"682 06. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +0"743 07. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"759 08. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"777 09. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +0"851 10. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"990 11. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +1"299 12. Stefano Gattuso Ombra Racing +2"446 13. Giammarco Levorato Tsunami RT 1'36”125 14. Alex De Giacomi Tsunami RT 1'36”270 15. Benedetto Strignano AB Racing 1'36”278 16. Marco Cassarà Raptor Engineering 1'36”455 17. Risto Vukov GDL Racing 1'36”457 18. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing 1'36”493 19. Piero Randazzo AB Racing 1'36”634 20. Francesco Maria Fenici AB Racing 1'36”886 21. Gianluca Giorgi Ebimotors 1'36”913 22. Paolo Venerosi Ebimotors 1'37”668 23. Andreas Corradina Huber Racing 1'37”676 24. Diego Locanto Krypton Motorsport 1'37”760 25. Gianluigi Piccioli Ebimotors 1'37”808 26. Marco Galassi Team Malucelli 1'38”356 27. Max Montagnese Team Malucelli 1'38”360 28. Max Donzelli Team Malucelli 1'38”369 29. Luigi Peroni Ebimotors 1'38”708 30. Davide Scannicchio ZRS Motorsport 1'40”397 31. Marco Parisini Team Malucelli 1'44”702