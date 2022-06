Carrera Cup Italia | Misano: Amati non fa sconti e va in pole

Quello di Giorgio Amati è il volto da copertina (spesso sorridente e ora ancor di più) delle qualifiche del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano. Il pilota riminese di Ghinzani Arco Motorsport sul circuito di casa è l'autore della pole position per gara 1 dopo aver realizzato il crono di 1'36"012 e si posizionerà davanti a tutti nella corsa serale in programma alle 21.20 (diretta Sy Sport Uno e www.carreracupitalia.it).

E' stata una qualifica caratterizzata dal caldo, ma non eccessivo, almeno nell'aria (25-26 gradi), mentre sull'asfalto si è oscillato fra i 41 e i 44. ma soprattutto sono state delle prove agonisticamente molto tirate, nelle quali Amati è riuscito ad avere la meglio nel derby romagnolo con Matteo Malucelli, superando l'alfiere del Team Malucelli, primo nelle libere di ieri sera, a pochi minuti dal temine. Per solo un decimo il driver forlivese scatterà dunque dalla seconda casella in griglia. Anche se i tempi odierni sono rimasti a un livello più alto di quanto previsto dai più.

Evidentemente le condizioni non erano così ideali per una zampata sotto il muro del 36. E' però riuscito in un bell'exploit anche Andrea Fontana, terzo e vicinissimo a Malucelli con la 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport. Vicinissimi fra loro a conferma di quanto sia stato serrato il turno, a 3 decimi da Amati sono entrati in top-6 Gianmarco Quaresmini, quarto con Ombra Racing, l'attuale leader di campionato Diego Bertonelli, buon quinto con BeDriver, e Giammarco Levorato, di nuovo in progressione dopo il primo podio colto a Imola con Tsunami RT.

Con la top-10 in meno di mezzo secondo, si sono quindi classificati settimo Keagan Masters (AB Racing), ottavo Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport), che a inizio PQ2 è venuto a contatto con Stefano Monaco (poi 15esimo con Dinamic Motorsport), nono Enrico Fulgenzi (EF Racing) e decimo il sorprendente lituano Kajus Siksnelis.

Il rookie 17enne è risultato il primo alfiere Dinamic in questa qualifica e ha preceduto di un soffio Leo Caglioni (Ombra Racing), mentre Benny Strignano è 12esimo leggermente più staccato con la 911 GT3 Cup di Villorba Corse.

Solo 13esimo con il tempo di 1'36"897 dopo essere stato il più veloce in PQ1 in 1'36"212 Ale Giardelli. L'alfiere Ebimotors non ha evidentemente trovato il modo di ripetere almeno il crono settato pochi minuti prima e si schiererà in settima fila con al fianco il macedone Risto Vukov, bravo a superare il taglio della stessa PQ1con GDL Racing.

Diciottesimo tempo per Jorge Lorenzo. Qualifica movimentata per il driver ufficiale del Team Q8 Hi Perform per via di un contatto iniziale con Luca Pastorelli al Carro (con l'alfiere di Krypton Motorsport costretto subito al ritiro ai box con problemi a sterzo e radiatore). Crono interessanti, però, per il già pluricampione della MotoGP, che è stato anche a lungo in testa nella prima parte della PQ1, per poi chiudere con il crono di 1'37"280 a un solo secondo dal miglior tempo della sessione segnato da Giardelli.

Alle spalle del maiorchino scatenati i protagonisti della Michelin Cup, con i primi 4 racchiusi in soli 3 decimi. Come a Imola, è Alberto De Amicis a conquistare la pole position. Il driver di Ebimotors ha superato nel finale della PQ1 il campione in carica Marco Cassarà, secondo a 1 decimo con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering.

Seguono a stretto giro Paolo Gnemmi (Ebimotors) e l'attuale leader di categoria Alex De Giacomi (Tsunami RT), che scatterà dunque quarto. Si candidano al ruolo di outsider, un po' più staccati, Piero Randazzo (Ombra Racing) e Francesco Maria Fenici (AB Racing).

Positiva prestazione di Paolo Venerosi nella Silver Cup. L'attuale leader di classe e alfiere Ebimotors è riuscito a sopravanzare Max Donzelli (Raptor Engineering) in una serrata sfida per la pole position, che ha visto Matteo Rovida (BeDriver) concludere terzo e Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) quarto dopo lo sfortunato inconveniente alla sospensione occorsogli nelle libere di ieri sera.

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 1'36”012 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"112 03. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"187 04. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"311 05. Diego Bertonelli BeDriver +0"324 06. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"333 07. Keagan Masters AB Racing +0"397 08. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"449 09. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"455 10. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +0"477 11. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"503 12. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"710 13. Alessandro Giardelli Ebimotors +0"885 14. Risto Vukov GDL Racing +0"939 15. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +5"311 16. Aldo Festante Raptor Engineering 1’37”114 in PQ1 17. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 1’37”168 18. Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 1’37”280 19. Alberto De Amicis Ebimotors 1’37”367 20. Marco Cassarà Raptor Engineering 1’37”499 21. Paolo Gnemmi Ebimotors 1’37”656 22. Alex De Giacomi Tsunami RT 1’37”686 23. Piero Randazzo Ombra Racing 1’38”315 24. Francesco Maria Fenici AB Racing 1’38”463 25. Pietro Negra Ebimotors 1’38”919 26. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 1’39”429 27. Mike Knutzov EF Racing 1’39”477 28. Johannes Zelger Tsunami RT 1’39”609 29. Max Donzelli Raptor Engineering 1’39”770 30. Matteo Rovida BeDriver 1’39”974 31. Davide Scannicchio ZRS Motorsport 1’40”140 32. Luigi Peroni Ebimotors 1’40”880 33. Carlo Scarpellini Racevent 1’42”514 34. Marco Parisini Team Malucelli 1’44”511 35. Luca Pastorelli Krypton Motorsport No time