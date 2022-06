Carrera Cup Italia | Misano, Malucelli: "Vittoria importante per il team e chi aveva dubbi"

Nel sabato del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano è mancata, per un solo decimo, soltanto la pole position a Matteo Malucelli, che a 38 anni si è rimesso in gioco nel prestigioso monomarca tornando quasi immediatamente al successo dopo i balbettii mostrati in partenza nella tappa inaugurale di Imola.

E, pur non dandolo troppo a vedere, il driver forlivese si è anche emozionato quando si è ritrovato al centro della scena sotto ai riflettori prima in pista e poi sul podio della notturna gara 1 disputata ieri sera sul circuito romagnolo, che per lui è fra l'altro pista di casa.

Un successo perentorio che l'ha visto dominare dalla partenza, quando ha superato il poleman Giorgio Amati rimasto un po' piantato al via, ottenere il giro più veloce e anche entrare nella corsa al titolo, anche se lì davanti Alberto Cerqui (3° ieri dietro a Gianmarco Quaresmini) e gli altri hanno ancora un po' di vantaggio: "E' andata bene - è il primo commento di Malucelli dopo la prima vittoria in Carrera Cup - e ci voleva dopo Imola, dove avevamo la velocità ma il mio problema è stata la partenza, che in questo campionato è molto importante. In gara 1 qui a Misano sono stato anche un po’ fortunato, sono partito bene e una volta che sono riuscito a prendere il comando ho potuto gestire la gara, che direi è stata una gara perfetta".

Gara perfetta e vittoria molto importante.

"Questa è una vittoria importante un po' per tutti: per il nostro team, per chi aveva dei dubbi e per me stesso. Ci voleva. Sapevo di essere veloce ma era da un po' che non correvo, mi serviva.”

E per il Team Malucelli è la prima vittoria.

"Sì. Abbiamo bisticciato un po' perché correre con la propria squadra è sempre difficile. Mi era già capitato nel 2003 nel Ferrari Challenge alle prime gare, andate male perché bisticciavamo tra di noi. Fortunatamente qui siamo riusciti a risolverla alla seconda gara e quindi ora cerchiamo di andare avanti così."

Al titolo ci pensiamo e come ci pensiamo?

"Diciamo che io sto correndo principalmente per fare pubblicità alla mia squadra. Il titolo non è la mia priorità, non mi cambierebbe la carriera a 38 anni, però è ovvio che se si può vincere ci si prova."

E ora in gara 2?

"Partiamo sesti, spero di partire ancora bene e poi vediamo che cosa succede."

Ecco: sembri aver risolto le partenze...

"Eh (sorridendo, ndr), adesso aspettiamo a cantar vittoria!"

Il paddock della serie tricolore sta tornando a riempirsi dopo la movimentata serata di ieri in gara 1, con tanti duelli ma anche qualche battaglia che secondo i commissari sportivi è andata oltre i limiti del regolamento.

Il colpo di scena più grande è stata la penalità inflitta a Diego Bertonelli per il contatto con Giammarco Levorato: terzo al traguardo, il vicecampione 2019 è così precipitato fuori dalla zona punti perdendo anche la leadership di campionato, sulla quale è piombato proprio il campione in carica Cerqui.

Gara 2 è comunque dietro l'angolo e potrebbe anche portare nuovi scossoni o rivincite. L'appuntamento è alle 12.35 anche in diretta tv su Sky Sport Arena e Cielo e sul web su www.carreracupitalia.it.

Molto interessante la griglia di partenza. Classificato sesto ieri, Keagan Masters, esordiente in campionato a 22 anni, partirà per la prima volta dalla pole position senza alcun timore reverenziale, visto quanto mostrato finora nelle sue prime gare Porsche. Al suo fianco in prima fila ci sarà Andrea Fontana, che ieri è stato un po' una "mina vagante" capace di inserirsi in varie lotte.

In seconda fila si schiereranno il padrone di casa Amati, a caccia di rivincite dopo lo sfortunato avvio di ieri sera che ha vanificato la perentoria pole position che aveva fatto segnare in mattinata e Cerqui, mentre in terza Quaresmini e lo stesso Malucelli. Bertonelli è invece chiamato alla rimonta dalla 17esima piazza così come altri protagonisti che ambiscono alle parti alte della classifica.