Carrera Cup Italia | Misano: Lorenzo in progressione e in... penalty

Rispetto alla classifica dei tempi delle qualifiche di stamattina, nel secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano cambieranno alcune posizioni sulla griglia di partenza. Un paio di penalty sono "ereditate" da quanto accaduto in gara 2 a Imola, mentre la terza riguarda Jorge Lorenzo.

In un certo senso anche la prima, in realtà, ha a che vedere con il già pluricampione MotoGP, perché Kajus Siksnelis dovrà scontare le 5 posizioni comminategli nel post-Imola conseguenti al contatto causato proprio sullo spagnolo al Tamburello nel round precedente.

Un episodio che aveva rovinato la gara di entrambi e che sfortunatamente al rookie di Dinamic Motorsport costa caro, visto che il 17enne lituano stamattina aveva raggiunto una splendida top-10 e invece stasera in gara 1 si ritroverà a scattare dalla 15esima posizione in griglia.

In quel caso Lorenzo si arrabbiò non poco per l'occasione persa di puntare ai primi punti stagionali. A Misano, stavolta è toccato a lui, anche se in circostanze diverse e non in gara, causare il contatto che ha compromesso le qualifiche di Luca Pastorelli, con il quale il maiorchino driver ufficiale del Team Q8 Hi Perform si è prontamente scusato.

L'episodio gli è costato 2 posizioni sulla griglia di stasera. Si era qualificato 18esimo e scatterà dunque 20esimo, ma con delle certezze in più, visto che in mattinata ha girato su riscontri di livello e ha chiuso la PQ1 con un solo secondo di distacco rispetto alla vetta.

"Sono soddisfatto del tempo delle qualifiche - ha commentato Lorenzo -. Ho migliorato ed era difficile trovare dei giri perfetti, senza nessuno davanti. Sempre si trovava qualche pilota lento che non si spostava del tutto. Ho migliorato molto rispetto a ieri, 7 decimi a gomma nuova e non ho potuto fare un giro perfetto. Ogni volta siamo più vicini, vediamo se riusciamo a far punti in gara. In notturna non è ideale, la visione non è perfetta e devi stare attento, però è un'esperienza da fare."

L'ultima penalty per gara 1, che scatta alle 21.20 in diretta tv su Sky Sport Uno e live streaming su www.carreracupitalia.it, deriva da Imola come quella di Siksnelis: è stata comminata sempre a causa di contatti con dei rivali a Max Donzelli, che sconterà 3 posizioni e dunque da secondo di Silver Cup in qualifica partirà quinto (da 29esimo a 32esimo assoluto).