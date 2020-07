Carrera Cup Italia, Misano: Iaquinta il più veloce nel test pre-gara

Quattro ore di test in esclusiva per le 911 GT3 Cup a ridosso del round di campionato. E' andato in scena a Misano (e la cosa si ripeterà nel giovedì pre-Vallelunga) il test pre-gara che nel pomeriggio ha consentito ai protagonisti della Porsche Carrera Cup Italia di preparare il secondo round 2020 in programma da domani, anche se libere venerdì sera e gara 1 sabato sera saranno di scena in notturna e quindi in condizioni diverse rispetto alla calura trovata oggi nella sessione disputata dalle 13.00 alle 17.00 (che aiuterà di più per qualifiche sabato a metà mattina e gara 2 alle 12.50 di domenica).

Simone Iaquinta, attualmente secondo insieme ad Alberto Cerqui nella classifica di campionato guidata da Gianmarco Quaresmini, nell'ultima parte del test ha fatto registrare il miglior tempo in 1'35"754. Un crono interessante quello del campione in carica, in linea con la pole position di Alessio Rovera del 2018 (1'35"735). A soli 34 millesimi del portacolori di Ghinzani Arco Motorsport ha girato Stefano Monaco, che con Dinamic Motorsport ha colto il secondo miglior riscontro davanti a Quaresmini (Tsunami RT), Aldo Festante (Ombra Racing), Cerqui (AB Racing) e David Fumanelli (Q8 Hi Perform), tutti piuttosto ravvicinati.

I primi 6 della lista tempi sono racchiusi in 3 decimi e questo la dice già lunga sul "clima" che il monomarca tricolore vivrà nel weekend. Più staccati gli altri, a partire dal rookie svedese Emil Skaras (Ombra Racing), fermatosi a 8 decimi dal leader, mentre il resto del gruppo "centrale" ha concluso a oltre un secondo con Bashar Mardini (Tsunami RT) risultato il più veloce della Michelin Cup (assente Luca Pastorelli).

Ha destato una buona impressione il rientro di Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport), con nono tempo dopo l'uscita di pista alle Biondetti nel test del Mugello, mentre segnali positivi sono arrivati anche da Davide Scannicchio (Ghinzani Arco Motorsport), anche lui costretto a saltare il primo round in Toscana e per lo stesso motivo. Entrambi esordiranno in gara proprio a Misano.

A parte un paio di testacoda senza conseguenze e il caldo infernale, la sessione è filata via senza particolari problemi. Da sottolineare i numerosi warning per track limit alla curva 15, la penultima. In pratica a ogni minima uscita nel verde esterno. Da valutare che cosa sarà indicato dalla direzione gara nel briefing di venerdì pomeriggio.

Infine, unico presente non iscritto alla Carrera Cup Italia per Misano era il gentleman driver Enrico Quinzio, che ha girato con la terza 911 GT3 Cup di GDL Racing.

I tempi del test