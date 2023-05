Carrera Cup Italia | Misano: Ten Voorde fa il bis in gara 2

Secondo timbro per Larry Ten Voorde nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia conclusosi in da poco a Misano. L'olandese di EF Racing ha vinto anche gara 2 dalla pole position, esattamente come fatto sabato in gara 1, e a suon di giri veloci è sempre più leader del monomarca tricolore.

Senza patemi particolari il secondo successo consecutivo del due volte campione Supercup, ma stavolta Diego Bertonelli ha saputo mantenere un ritmo più ravvicinato rispetto al vincitore. Il driver toscano ha conquistato anche lui lo stesso risultato di ieri, cioè un importantissimo secondo posto, ma non senza patemi.

Il driver di Bonaldi Motorsport, infatti, è stato pizzicato in jump start e durante la gara ha ricevuto la comunicazione di una penalità in tempo di 5 secondi e ha quindi dovuto forzare fino al traguardo per mantenere un gap superiore sul suo primo inseguitore, Riccardo Agostini.

Il padovano di Villorba Corse, terzo oggi in gara 2 al rientro in Carrera Cup Italia dopo 8 anni dal titolo vinto nel 2015, da par suo ha anche provato ad attaccare indirettamente il secondo posto, ma è stato soprattutto impegnato nella difesa di un podio così prezioso da Alberto Cerqui.

Agostini e il pilota di BeDriver hanno infatti ingaggiato un duello al limite fino all'ultimo metro di corsa, mentre il campione in carica Gianmarco Quaresmini non ha mai azzardato l'attacco alle loro spalle conscio dell'importanza della top-5 conquista oggi dopo che ieri le cose non erano andate così bene.

Simile attesa anche per il compagno di squadra in Dinamic Motorsport Giorgio Amati, sesto come ieri e come ieri impegnato pure nella difesa della posizione su un arrembante Matteo Malucelli. Così, anche il portacolori del Team Malucelli si è dovuto accontentare della settima piazza esattamente come in gara 1.

Mentre un contatto fra loro è tuttora sotto investigazione, ottavo e nono hanno concluso rispettivamente Aldo Festante (Dinamic Motorsport) e Jorge Lorenzo. Il puricampione della MotoGP, dopo i tanti duelli di ieri, in gara 2 è stato autore di una corsa meno movimentata che lo ha portato ben dentro la top-10 e a cogliere i primi, importanti punti stagionali con il Team Q8 Hi Perform in un weekend che nel complesso per lui è stato positivo.

Il colpo di scena, anzi, i colpi di scena più importanti della gara domenicale sono avvenuti entrambi al primo giro. Incide sulla top-10 finale il contatto fra loro (con dinamica da verificare bene) che ha eliminato due sicuri protagonisti come Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) e Lorenzo Ferrari (Raptor Engineering), in quel momento in lotta per il sesto posto.

Poco più dietro, una carambola fra più vetture ha coinvolto anche quelle di Benny Strignano (Villorba Corse), Leo Caglioni (Ombra Racing) ed Enrico Fulgenzi (EF Racing), con i primi due costretti al ritiro e la safety car costretta all'intervento in pista per recuperare la vettura di Strignano ferma in ghiaia.

Al restart, oltre che per il vertice, si è dunque scatenata anche la battaglia per entrare in top-10, che ha visto a lungo in lizza il cinese di Ombra Racing Kang Ling, ma che alla fine ha premiato con il primo decimo posto in Carrera Cup Italia l'esordiente Zakhar Slutskii, alla prima stagione nella serie con Target Competition. Costretti invece ad accordarsi 11esimo e 12esimo Andrea Fontana (Ebimotors) e proprio Fulgenzi, impegnato nel recupero dopo il "polverone" del primo giro.

In Michelin Cup si conta quindi un'altra doppietta. E' quella di Alberto De Amicis, che grazie a un ottimo passo e a una gestione intelligente della contesa con la 911 GT3 Cup di Ebimotors è riuscito a tenere dietro un ottimo Francesco Maria Fenici, la cui verve l'ha portato dal terzo di ieri al secondo posto di oggi con AB Racing.

Scende invece di uno step Alex De Giacomi. Il due volte titolato della categoria, però, ha riagguantato il podio nel finale dopo aver dovuto rimontare alcune posizioni. L'alfiere bresciano di Tsunami RT ha quindi avuto la meglio su Paolo Gnemmi (Ebimotors) e uno scatenato Max Montagnese, bravo a risalire fino alla prima top-5 di classe con la 911 GT3 Cup del Team Malucelli. Non ha invece preso il via Gianluca Giorgi (BeDriver) per un'indisposizione.

Con una classifica assoluta dominata da Ten Voorde ma anche con un Bertonelli su di giri e gli altri protagonisti chiamati a rimontare sui due battistrada, il secondo round 2023 della Carrera Cup Italia si disputa a Vallelunga nel weekend dell'11 giugno.