Carrera Cup Italia, Misano: Fumanelli apre le danze "ma siamo tutti vicini"

A Misano le temperature già superano i 30 gradi alle 9 di mattina, ma prima di scoprire quanto pure il caldo influirà sulle qualifiche della Porsche Carrera Cup Italia, in programma dalle 11.30, parere interessato (e autorevole) è quello di David Fumanelli, autore del miglior crono nelle libere di ieri sera.

Il driver brianzolo del team Q8 Hi Perform, che in pista si avvale dell'assistenza di Dinamic, ha inaugurato il secondo weekend stagionale con un ottimo riscontro sul piede dell'1'35"4 e ha commentato soddisfatto ma mantenendo un occhio attento ai rivali la sua prestazione: "Sono contento perché è dal test che abbiamo programmato un lavoro sulla macchina che ci ha portato a questo tempo, possiamo ancora migliorare qualcosina e quindi sono fiducioso per le prove ufficiali. Abbiamo visto che comunque siamo tutti vicini e quindi sarà molto importante massimizzare la qualifica nei giri buoni per la gomma perché sarà molto serrata a differenza del Mugello, dove magari ce la giocavamo in 4. Qui anche altri piloti sono lì e quindi non bisogna assolutamente sbagliare. Verrà fuori un bel weekend!".

Caldo permettendo, il limite di un 35 basso potrebbe quindi rappresentare il jolly giusto per la pole position. Quelle già viste nelle libere sono prestazioni davvero notevoli, sulle quali le Porsche 911 GT3 Cup si stanno ormai assestando, anche per merito dell'asfalto nuovo steso sul circuito romagnolo. Indipendentemente dal limite che verrà settato, comunque, è prevedibile che la battaglia sarà di alto livello fra almento 6/7 protagonisti.