Carrera Cup Italia | Misano: è un De Amicis d'attacco in Michelin Cup

Weekend dai tanti colpi di scena in Michelin Cup quello appena concluso a Misano in Porsche Carrera Cup Italia. Grandi battaglie e, con la sfortuna che ha un po' bersagliato Luca Pastorelli, un terzetto di testa che sembra poter allungare sugli altri protagonisti, anche se è ancora lunga e il Mugello sarà un altro test cruciale per i semiprofessionisti alle prese con la nuova 911 GT3 Cup senza più l'ausilio del sistema Abs.

Nel terzetto è Alex De Giacomi che grazie alla doppietta colta il mese scorso a Imola ha allungato, ma a Misano il ritorno di Alberto De Amicis è stato veemente e tra pole position e doppietta di classe il pilota di Guidonia ha ridotto il gap, mentre da dietro sta risalendo anche il campione in carica Marco Cassarà con Raptor Engineering. E ora la classifica recita: De Giacomi 52, De Amicis 45 e Cassarà 32.

I tre si sono alternati sul podio di Misano tra notte e giorno, ma sul gradino più alto ci è salito sempre De Amicis, mostrando di essersi completamente ri-calato nei panni del pilota dopo 6 anni di assenza. E così l'alfiere Ebimotors ha commentato al termine del weekend: "Gara 1 è stata una delle gare in cui mi sono divertito di più in assoluto, Cassarà e De Giacomi sono davvero due professionisti. Avevo perso la posizione in partenza su Cassarà, poi ho recuperato, anche se quando sono passato in testa un po' ho faticato. Gara 2 l'ho disputata ancora con un occhio alla nostra classifica: ho lasciato sfilare diversi Pro. Il livello è alto, per noi la categoria è molto importante. Dopo la penalizzazione di Imola ora abbiamo ridotto un po' il gap, anche se De Giacomi è ancora avanti. Però noi per il titolo ci siamo. Di sicuro io, Alex e Marco siamo i tre che possiamo puntarci di più e magari anche di fare bella figura nell'assoluta nel prosieguo della stagione...".