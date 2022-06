Carrera Cup Italia | Misano: Malucelli doma il buio in gara 1

A Misano il sigillo sulla gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia lo mette uno scatenato Matteo Malucelli. Davvero imprendibile il passo del driver forlivese dopo aver bruciato dalla prima fila il poleman Giorgio Amati in partenza. In pochi giri Malucelli ha fatto il vuoto dietro di sé andandosi a prendere il meritato primo successo stagionale, che fra l'altro lo proietta in piena corsa per il titolo dopo che a Imola era stato invece sfortunato protagonista proprio al via.

Un bel successo anche per l'intero Team Malucelli, impreziosito dal giro più veloce in 1'37"133 arrivato al giro 7 dopo una serie di record consecutivi con i quali il driver romagnolo ha messo il successo in cassaforte, gestendo poi il ritmo più ideale fino al traguardo.

Alle sue spalle, fra tante battaglie, contatti (diversi gli under investigation che la direzione gara sta vagliando) e colpi di scena, l'unico a reggere è stato Gianmarco Quaresmini. Il campione 2018 è riuscito a balzare dal quarto al secondo posto anche grazie a un ottimo punto in partenza, riuscendo a mantenere una cruciale piazza d'onore per il suo campionato, che significa anche il terzo podio su tre gare per Ombra Racing.

La brutta partenza di Amati dalla pole, che aveva relegato il driver di casa al quarto posto, aveva favorito anche il balzo in avanti di Giammarco Levorato, ma il giovane alfiere del team Tsunami ha prima dovuto arrendersi al ritorno del rivale di Ghinzani Arco Motorsport e poi è finito in testacoda quando è stato attaccato da Diego Bertonelli. Il contatto ha così fatto precipitare Levorato in 15esima posizione, che alla fine è valsa al driver padovano soltanto un punto.

L'attuale capoclassifica, invece, rimasto un po' imbottigliato in partenza dalla terza fila, era stato bravo a risalire dalla nona posizione del primo giro fino appunto alla zona podio nel finale soprattuto grazie a una serie di sorpassi, anche su Leo Caglioni (poi fuori dai punti per un contatto con Enrico Fulgenzi) e Alberto Cerqui.

Il podio poi per l'alfiere BeDriver è effettivamente arrivato proprio nelle ultime curve, quando ha infilato anche Amati. Dietro a Bertonelli, anche Cerqui ha approfittato del convulso finale per sopravanzare il giovane compagno di squadra riminese, riuscendo ad agguantare una preziosa quarta posizione. Ad Amati è invece rimasta in mano un'altra top-5 dopo quelle di Imola.

Un quinto posto che comunque gli consentirà di schierarsi in prima fila nella gara 2 di domani (domenica) alle 12.35 (diretta Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo). Stavolta però non in pole position, visto che nella griglia invertita della domenica la partenza al palo spetta al sesto classificato del sabato, ovvero Andrea Fontana.

Quella del driver bellunese di Bonaldi Motorsport è stata una gara ricca di duelli dopo anche per lui una non perfetta partenza dalla terza piazza, conclusa comunque in una posizione molto ambita. Grazie pure a un po' di fortuna nei giri finali.

In particolare quando Keagan Masters (AB Racing), che stava attaccando Amati per il terzo posto prima dell'arrivo di Bertonelli, è finito in testacoda in curva 6 (forse i due si sono toccati) ritrovandosi in ottava posizione, poi trasformata in settima al traguardo grazie a un sorpasso su Stefano Monaco, ottavo con Dinamic Motorsport dopo le tante bagarre vissute a centrogruppo.

In una di queste ne hanno fatto le spese Benny Strignano (Villorba Corse) e Ale Giardelli (Ebimotors), finiti fuori dai giochi che contano a metà gara. Così in top-10 hanno concluso il 17enne rookie lituano Kajus Siksnelis, bella la sua rimonta con Dinamic Motorsport, e Fulgenzi (EF Racing), che ha preceduto Aldo Festante (Raptor Engineering), Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), Risto Vukov (GDL Racing) e Jorge Lorenzo, quattordicesimo.

Per l'asso della MotoGP e driver ufficiale del Team Q8 Hi Perform si tratta dei primi punti stagionali e in assoluto in Carrera Cup Italia e nell'automobilismo. Convincente la sua gara dal 20esimo posto iniziale. Unico punto interrogativo resta l'under investigation finale per un contatto proprio con Vukov che lo ha preceduto sopravanzandolo nel finale.

Più lineare gara 1 è stata in Michelin Cup: primo successo stagionale per il poleman Alberto De Amicis ed Ebimotors. Il driver di Guidonia era stato superato al primo giro da Marco Cassarà, ma si è poi ripreso il primo posto nei minuti finali dopo un bel duello. Poco dopo ne ha approfittato anche Alex De Giacomi, con il pilota di Tsunami RT che ha così conquistato il secondo gradino del podio precedendo proprio Cassarà, terzo.

Fra tante battaglie e dopo aver iniziato il weekend con la rottura di una sospensione nelle libere, riscatto completo per il vicecampione Davide Scannicchio nella Silver Cup. Il pilota veronese di ZRS Motorsport ha regolato sul podio Max Donzelli, al primo "gradino" 2022 con Raptor Engineering, e Matteo Rovida (BeDriver).